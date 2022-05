Ancien joueur de l'Ajax, Jody Lukoki a perdu la vie dans des circonstances encore inconnues

L'entourage de l'ailier international congolais Jody Lukoki a fait part de son décès à l'âge de 29 ans. Formé à l'Ajax, il n'était pas parvenu à s'inscrire durablement dans le projet du club ajacide qu'il avait fini par quitter en 2014.

Le football est en deuil. L'ailier international congolais Jody Lukoki, formé à l'Ajax Amsterdam, s'est éteint ce lundi 9 mai aux Pays-Bas à l'âge de 29 ans. "Je tiens à confirmer que j'ai effectivement été informé par sa famille du décès de Jody, a déclaré l’agent du joueur, Menno Groenveld. En tant qu'agence, nous sommes profondément choqués par cette nouvelle. La cause exacte du décès ne nous est pas encore connue. La famille est sous le choc et très triste." Lukoki est né dans l'ancien Zaïre, aujourd'hui République Démocratique du Congo, mais a rapidement déménagé avec sa famille aux Pays-Bas.

Trois capes avec la RDC

L'ancien ailier droit de l’Ajax a joué plus de trente matches officiels pour le club amstellodamois mais sans jamais vraiment percer. Après avoir porté les couleurs de Cambuur-Leeuwarden, il a poursuivi sa carrière en jouant pour le PEC Zwolle, Ludogorets, puis Malatyaspor et enfin le FC Twente. Son contrat avec le FC Twente avait été résilié à l'amiable cette saison à la suite de sa condamnation pour violences conjugales. Lukoki aura disputé 316 matchs pour 48 buts et autant de passes décisives dans sa carrière. Il a été sélectionné à trois reprises en amical avec la République Démocratique du Congo (RDC).

"Repose en paix, Jody", a tweeté l’Ajax. "C'est incroyable. Si jeune. C'est si triste. C'est vraiment terrible. Nous sympathisons avec sa famille et ses amis", a déclaré le directeur technique du FC Twente Jan Streuer. Le PEC Zwolle a également partagé sa peine à l'annonce du décès du joueur: "Lukoki restera à jamais dans les mémoires comme le premier buteur du PEC Zwolle dans un match officiel européen".