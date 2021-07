Ancien joueur de l'OL, Nilmar se confie sur sa dépression

Le Brésilien Nilmar, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, s'est confié sur la période compliquée vécue lors de sa fin de carrière en 2017, avec notamment une dépression qui lui a paralysé l’ensemble du côté droit.

Depuis son passage à l'OL en 2004-2005, Nilmar n'a pas vécu que des moments roses. Dans une interview dont les propos ont été rapportés par UOL Esporte, l’ancien attaquant brésilien (37 ans) s'est confié sur sa douloureuse dépression.

Lors d’un match contre Cruzeiro en 2017, l’attaquant entre en jeu à la 74e minute sans être en forme physiquement et mentalement. A la suite de ce match, l’ensemble de son côté droit se retrouve paralysé. Il confie qu’il a conservé cette souffrance en lui sans en parler à sa famille ou à des medecins.

"J'avais perdu le plaisir de ce que j'aimais le plus"

"Je ne partageais avec personne, j'étais très renfermé, même avec ma femme, dit-il. Je pense que cela m'a aussi fait beaucoup de mal de ne pas en parler à un proche, de ne pas chercher une aide professionnelle."

Et de poursuivre: "J’étais tellement stressé que je n'avais plus envie de m'entraîner, de jouer, j'avais perdu le plaisir de ce que j'aimais le plus. J'ai été paralysé sur tout le côté droit de mon corps, je suis allé à l'hôpital et j'y suis resté deux jours", ajoute-t-il. Nilmar explique en outre qu’il a ressenti de la honte mais que "le soutien de la famille a également été très important".

Nilmar, qui a participé à la Coupe du monde 2010 avec le Brésil, a joué une saison avec l’Olympique Lyonnais, et a réussi à laisser une petite trace dans le Rhône, avec le fameux pénalty non sifflé sur lui face au PSV Eindoven en Ligue des Champions. Un moment que les supporters des Gones ne sont pas prêt d’oublier.