Mercato: le plan de l’OL pour faire revenir Umtiti

À deux ans de la fin de son contrat, Samuel Umtiti pourrait quitter le Barça cet été sous la forme d’un prêt. Selon la presse catalane, l’Olympique Lyonnais serait intéressé et pourrait prendre en charge la moitié de son salaire.

L’aventure de Samuel Umtiti au Barça touche à sa fin. Poussé vers la sortie en raison de son salaire important et de son faible temps de jeu, causé par des blessures à répétition, le champion du monde 2018 pourrait bien retourner à l’OL, cinq ans après avoir quitté son club formateur. Un prêt est évoqué par le quotidien catalan Sport.

Il a joué 4 saisons avec l'équipe première

Pour arranger le FC Barcelone qui souhaite avant tout faire des économies dans sa masse salariale, potentiellement pour refaire signer Lionel Messi, le club rhodanien serait prêt à faire à geste et payer 50% de son salaire. À deux ans de la fin de son contrat, cela pourrait permettre au joueur de retrouver du temps de jeu dans un environnement qu’il connaît par cœur, pour avoir évolué dans l’équipe première entre 2012 et 2016.

La saison passée, Umtiti n’aura disputé que 13 matchs toutes compétitions confondues pour 8 petites titularisations. Sa blessure qu’il traîne au genou ainsi que la concurrence de Lenglet, Piqué, Araujo voire Mingueza ont poussé les dirigeants catalans à vouloir s’en séparer. Début juillet, un prêt était déjà évoqué pour faire économiser son salaire.

Le bal des défenseurs centraux à l'OL

Avant Lyon, l’OM s’était déjà positionné sur le buteur de France-Belgique en demi-finale de la Coupe du monde, comme le révélait la presse catalane fin juin, évoquant déjà l’idée d’un prêt. Samuel Umtiti n’est pas le seul blaugrana à être sur le départ puisque le contrat de Miralem Pjanic pourrait aussi être résilié, un an seulement après son arrivée en Catalogne. De son côté, l’OL a perdu Benlarmi et Özkacar au poste de défenseur central pour la saison prochaine mais a déjà enregistré l’arrivée de Da Silva pour épauler Denayer et Marcelo, entre autre.