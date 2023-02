Angleterre: auteur d’un triplé pour ses débuts, un joueur se fait virer pour une condamnation pour viol en 2017

Le club anglais du Radcliffe FC a annoncé ce mercredi la fin du contrat de David Goodwillie, au lendemain de ses débuts réussis avec l’équipe de septième division. Une décision motivée par la condamnation du buteur pour viol en Ecosse en 2017.

Le club anglais du Radcliffe FC pensait avoir signé un joli coup en recrutant l’Ecossais David Goodwillie. A la lutte pour monter en sixième division anglaise, les pensionnaires de Northern Premier League ont vu leur ultime recrue hivernale marquer trois buts pour ses débuts en championnat mardi. Un triplé capital lors de la victoire contre Belper Town (4-2).

De quoi devenir le nouveau chouchou des supporters locaux? L’attaquant de 33 ans s’est fait rattraper par la patrouille des réseaux sociaux. De nombreux commentaires ont afflué sur les comptes du club de Radcliffe après les buts de l’Ecossais. La plupart pour critiquer le choix du club localisé dans la métropole de Manchester d’engagé un joueur condamné pour viol en Ecosse.

Le club annonce son départ et reconnait "un faux-pas important"

Le club de D7 n’a pas traîné pour réagir et a annoncé dès mercredi la fin du contrat (courte durée) de David Goodwillie.

"Nous pouvons confirmer que David Goodwillie a quitté le club. En tant que club, nous avons toujours cherché une seconde chance et avons participé à la réhabilitation de nombreux joueurs et membres du personnel tout au long de ce parcours, nous avons toujours donné aux gens une chance d'améliorer leur vie et trouver du soutien dans cette entreprise, a estimé The Boro via un communiqué. Lorsque David Goodwillie a été proposé au club, la même logique a été appliquée. Mais dans ce cas, il est clair qu'il s'agissait d'un faux-pas important et notre vérification aurait dû être d'un niveau beaucoup plus élevée."

Goodwillie condamné pour viol (au civil) en 2017

Avant même le départ du vétéran écossais de Radcliffe, la presse britannique a rappelé son passé trouble. Selon les éléments relayés notamment par Sky Sports, celui qui a porté à trois reprises le maillot de la sélection écossaise en 2010 et 2011 a donc eu affaire à la justice de son pays pour une affaire criminelle.

Accusé d’avoir violé une femme en 2011 avec son partenaire au Dundee United, David Robertson, le buteur n’a pas fait l’objet de poursuites criminelles au pénal. Toutefois, un procès au civil s’est conclu sur sa condamnation pour viol en 2017. Le juge a alors condamné David Goodwillie à payer 100.000 livres (environ 112.000 euros) de dommages et intérêts à la plaignante.

Plusieurs échecs à cause de sa condamnation

La fin de l’aventure de David Goodwillie au Radcliffe FC n’est pas une première pour lui. Après sa signature au Raith Rovers en septembre 2022, il avait rapidement dû s’en aller en raison d’un gros mouvement de protestation. Outre la grogne des supporters et des démissions en interne, la section féminine du club avait décidé de changer son nom en signe de contestation.

Avant son retour sur les terrains cette semaine, le buteur de 33 ans n’avait plus joué depuis un amical avec une équipe de D9 écossaise au mois de novembre. Un match où David Goodwillie avait signé un doublé. Comme à Radcliffe, ses buts n’avaient pas suffi à apaiser les tensions autour de lui.