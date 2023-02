Manchester United bientôt racheté par des investisseurs qataris?

Selon le Daily Mail, des investisseurs qataris devraient prochainement formuler une offre pour s’offrir Manchester United alors que la famille Glazer, propriétaire du club, recherche près de sept milliards d’euros.

Manchester United bientôt sous pavillon qatari comme le PSG? Selon le Daily Mail, des investisseurs de l’état gazier devraient prochainement formuler une offre pour devenir actionnaires majoritaires du géant anglais. La famille Glazer, propriétaire depuis 2005, a lancé un appel de fonds et recherche près de 7 milliards d’euros (6,7 précisément) pour le club, sans compter le coût autour du stade qu’ils espèrent rénover ou reconstruire dans un autre lieu. Un projet qui pourrait coûter au moins deux milliards de livres sterlings (2,24 milliards d’euros) mais qui ne poserait pas de problèmes aux potentiels investisseurs qataris.

Pas les mêmes investisseurs qu'au PSG?

Un obstacle pourrait toutefois se dresser sur la route des candidats: le PSG, détenu par Qatar sports Investment depuis 2011. Les règlements interdisent que deux clubs participant à la même compétition (en Coupe d’Europe) soient sous le contrôle de mêmes actionnaires. L’offre pour Manchester United pourrait alors provenir d’investisseurs qatariens individuels qui souhaiteraient devenir majoritaires en surfant sur le savoir-faire acquis lors de la dernière Coupe du monde organisée dans l’Etat.

"Il y a des fonds importants disponibles, confie une source au Daily Mail. Ces gens sont sérieux. Ils veulent s'assurer que United est là où il devrait être et sont convaincus que leur offre sera la plus solide. Ils veulent renforcer l'équipe pour les remettre au sommet, mais ils veulent aussi que ce soit pour le bien de la communauté. Ils veulent aussi s'appuyer sur le succès de la Coupe du monde. Ils reconnaissent que Manchester United est le plus grand club de football du monde, les joyaux de la couronne, et il y a une détermination inébranlable à l'acheter et à l'amener là où il devrait être."

L'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est un fan de United et connaît bien l'histoire du club. En 2011, la famille Al Thani aurait formulé une offre de plus d'un milliard de livres sterling pour United (1,2 milliard d’euros) refusée par les Glazers. Les Qataris font face à un rival important avec Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche de Grande-Bretagne et propriétaire de Nice. Aucun délai n'a été fixé pour l'achèvement, mais les Qataris souhaitent que le processus aboutisse rapidement.