Après la première défaite du PSG, un dernier club demeure invaincu

Le PSG a essuyé son premier revers de la saison sur la pelouse de Lens, dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Après ce résultat, il ne reste qu'une seule équipe à ne pas avoir connu la défaite cette saison en Europe...

Hesperange est une petite ville d’environ 15.000 habitants, située au sud du Luxembourg. Et c’est désormais le dernier bastion invaincu d’Europe cette saison. Après le premier revers du PSG, qui s’est incliné à Lens dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1), le Swift Hesperange est le seul club à n’avoir pas encore connu la défaite sur le Vieux Continent. Avec 13 victoires et 2 nuls en 15 journées, il occupe la deuxième place de la BGL Ligue, à un point du leader, le F91 Dudelange.

Meilleure attaque (51 buts marqués) et meilleure défense (14 buts encaissés, Hesperange réalise un excellent parcours après avoir terminé quatrième du dernier championnat. Fondée en 1916 et vainqueur de la Coupe du Luxembourg en 1990, l’équipe évolue en rouge à domicile et en bleu à l’extérieur.

Un coach français aux manettes

Depuis l’été dernier, elle est entraînée par le Français Pascal Carzaniga, de retour après un premier passage sur le banc entre octobre 2020 et juin 2021. Le coach de 51 ans connaît bien le foot luxembourgeois pour avoir dirigé Dudelange, Niederkorn et Differdange ces dernières années.

Son effectif (26 ans de moyenne d’âge) a d’ailleurs un fort accent tricolore avec de nombreux joueurs nés dans l’Hexagone, à l’image du capitaine Mehdi Terki (Maubeuge), du gardien Geordan Dupire (Valenciennes), de Mamadou Guirassy (Paris), Ryad Habbas (Roubaix), Smail Morabit (Forbach), Achraf Drif (Nancy), Bryan Nouvier (Metz), Clément Couturier (Chaumont), El Hadi Belameiri (Florange), Joao Teixeira (Forbach) ou Toufik Zeghdane (Revin).

Rayan Philippe meilleur buteur du championnat

Le Swift Hesperange, qui évolue dans un système en 4-3-3, dispute ses matchs à domicile au stade Alphonse-Theis, une petite enceinte de moins de 5.000 places qui porte le nom d’un ancien homme politique. Avec Rayan Philippe à la finition des actions. L’ailier français de 22 ans, passé par Dijon et Nancy, est actuellement le meilleur buteur de la BGL Ligue , avec 17 réalisations en 14 apparitions.

Après avoir battu la Jeunesse Esch le 10 décembre (2-0), les joueurs d’Hesperange profitent d’une coupure de deux mois. Leur prochain match est prévu le 12 février face à Hoster (14e sur 16 équipes). Avec un nouveau statut prestigieux à défendre.