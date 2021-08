Après son Marseille-Paris en conduite de balle, Boumé Sama raconte son incroyable défi

Parti de Marseille à pied pour rejoindre Paris et le Parc des Princes en conduite de balle, Boumé Sama a tenu son incroyable pari. Arrivé ce mercredi au pied de l'enceinte du PSG, le youtubeur de 27 ans raconte sonpériple d'une semaine.

Boumé Sama, comment vous sentez-vous physiquement après cet incroyable défi?

Je pense que mon corps était à deux doigts de craquer. Il nous restait cinq ou six kilomètres à faire, j'ai eu un foudroiement au niveau des adducteurs, je pensais que ça allait lâcher. Physiquement, on ne sent plus nos pieds, on ne sent plus nos jambes, les genoux sont cuits. On a plusieurs blessures qu'on a soignées durant le parcours mais on s'est habitués. Le bas du dos, les épaules. Tout s'est fait au mental à la fin.

Avez-vous douté au cours de votre périple?

Tous les jours (rires)! Le deuxième jour, le jour où on a décidé d'abandonner les sacs, je voulais arrêter. On était perdus quelque part entre Valence et Marseille. Je voulais arrêter définitivement mais j'ai tellement reçu de forces sur les réseaux sociaux ou de la part d'Axel (son ami qui a aussi relevé le défi ndlr)... on a cherché une solution, on a trouvé et on n'a pas lâché. J'ai surmonté cette étape et c'était hors de question d'arrêter, avec un bras en moins, une jambe en moins, peu importe.

Quel a été votre pire moment?

C'était hier (mardi), quand j'ai failli mourir parce que je me suis fait électrocuter par des barrières d'animaux. C'était à un moment où je n'étais pas bien mentalement, je voulais me changer les idées. Il y avait un petit poney, il est venu, je lui ai donné à manger. Et là, je tombe au sol, j'ai failli mourir. Heureusement mon pull a amorti le choc. C'était vraiment une journée de merde, rien n'allait.

Et votre meilleur moment?

Juste après le moment où je ne me sentais vraiment pas bien. J'ai reçu des vagues de soutien, de messages positifs... c'était une déferlante de force positive. C'est là que je me suis dit qu'on était en train de faire un truc de fou, énormément de personnes voulaient qu'on arrive au bout.

Comment se sont passées les dernières heures du défi?

La dernière journée, plein de gens nous ont rejoints, des proches, des abonnés qui sont venus marcher avec nous. Je suis allé devant avec le ballon et je n'ai plus dit un mot. C'était le moment où je ressentais le plus de douleur, c'était le plus dur. J'étais en mode focus, je ne parlais plus à personne, je regardais juste le GPS et j'étais en mode "conduite de balle, conduite de balle". Les 500 derniers mètres, à chaque tournant, on espérait voir le Parc des Princes, jusqu'à l'arrivée. C'était la délivrance.

Que faudrait-il pour que vous acceptiez de refaire un tel défi?

Une vidéo avec Messi ou Ronaldo. Rien d'autre! Ou il faudrait que j'aille dans l'espace. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur! C'est la chose la plus dure de ma vie que j'ai faite à l'heure actuelle!