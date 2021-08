PSG: un youtubeur fait Marseille-Paris en conduite de balle pour voir jouer Messi

Boumé Sama a tenu son improbable pari après la signature de Lionel Messi au PSG. Le youtubeur de 27 ans est parti de Marseille à pied pour rejoindre Paris en conduite de balle. Un périple d’une semaine qu’il a bouclé ce mercredi avec son ballon. Au bout de la fatigue.

Tout est parti d’un tweet. Alors que la presse internationale annonce la possible signature de Lionel Messi au PSG, Boumé Sama poste un message en forme de blague, le 6 août dernier. "S'il signe, je fais Marseille-Paris en conduite de balle pour venir le voir jouer au Parc", annonce le youtubeur. Quatre jours plus tard, le sextuple Ballon d’or s’engage avec le club de la capitale. Et Boumé décide d’honorer son improbable pari. Soutenu par Décathlon, le jeune homme de 27 ans, qui habite en Île-de-France, prend un train pour la cité phocéenne. Et il entame mercredi dernier son périple à pied dans le sud de la France, avec son ballon et son ami Axel.

Nuit en tente et douches dans la rivière

Ses milliers de followers l’encouragent sur les réseaux, où il partage des vidéos de son aventure. Des Bouches-du-Rhône à l’Isère, en passant par le Vaucluse, il remonte patiemment l’Hexagone. En arpentant des chemins, des routes, des trottoirs et même des voies ferrées. La nuit, il déplie une tente pour dormir où il peut. Certains de ses abonnés l’hébergent parfois ou lui apportent à manger sur le trajet. Sinon il se débrouille et se lave dans les rivières. Des conditions difficiles qui entament un peu son moral.

Se faire dédicacer un maillot par Messi

Mais Boumé serre les dents et s’accroche à son objectif. Jusqu’à atteindre la région parisienne, ce mercredi, après une semaine d’efforts intenses. Le dos en vrac et les pieds gonflés. Avec le Parc des Princes en ligne de mire. Le youtubeur espère désormais rencontrer Leo Messi pour se faire dédicacer un maillot. Une manière de prolonger un rêve qui a débuté il y a six ans avec la création de sa chaîne Youtube, qui compte aujourd’hui plus de 300.000 abonnés et cumule plus de 40 millions de vues. Boumé Sama s’y met en scène à travers des vidéos liées au football.

Des défis avec des stars du foot

Le titulaire d'un diplôme de prof d'EPS reproduit les gestes des plus grandes stars, rencontre des personnalités de toutes sortes ou défie des joueurs professionnels, comme Marco Verratti, Pierre-Emerick Aubameyang ou Benjamin Pavard. Une activité qu’il a lancée en étant livreur de pizzas. Avec talent et persévérance, il a réussi à fidéliser une communauté, qui lui permet aujourd’hui de vivre de ses productions. Adidas l’a même sollicité pour tourner un spot de pub en compagnie de Paul Pogba. Une petite consécration pour ce joueur de talent, passé brièvement par le centre de formation du PSG à l’adolescence.

Un parcours difficile et inspirant

Né en Algérie, Boumé est arrivé en France sans-papiers à l’âge de 5 ans. Il a connu les foyers et la rue, avant de s’installer avec sa mère dans le quartier populaire de la Goutte-d’Or, au nord de Paris. Malgré les galères, il n’a jamais cessé de croire en son étoile. Jusqu’à se faire un nom avec ses crampons. "J’ai le regret de ne pas avoir assez cru en mes capacités pour devenir pro. Et c’est un regret que j’aurai toute ma vie Maintenant, mon rêve, c’est d’essayer de vivre du football comme j’aurais pu le vivre en devenant professionnel. Là, c’est un premier pas déjà", confiait-il en début d’année à Oh My Goal. Son épopée de la semaine entre Marseille et Paris devrait le conforter un peu plus dans son idée.