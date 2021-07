Argentine: la soeur d'Emiliano Sala dans un état critique après une tentative de suicide

Romina Sala, la soeur d'Emiliano Sala, disparu dans un crash d'avion en 2019, a été prise en charge à l'hôpital José Maria Cullen de Santa Fe dans un état grave après une tentative de suicide, selon la presse argentine.

La famille Sala n’est décidément pas épargnée, alors qu’un nouveau drame frappe à sa porte. Plus de deux ans après le décès tragique du footballeur Emiliano Sala, qui a perdu la vie dans un accident d’avion en janvier 2019, la soeur de l'attaquant, Romina (29 ans), a été hospitalisée après ce qui s’apparenterait à une tentative de suicide, selon la presse argentine. Des traces d’une tentative de pendaison auraient été relevées lors de sa prise en charge à l’hôpital. Il est aussi question d’une intoxication.

Très présente pendant les rercherches du corps de son frère, Emiliano

Romina serait arrivée à l’aube, ce mardi matin, à l’hôpital José Maria Cullen de Santa Fe, sous les effets d'une "intoxication par des substances" qu'elle aurait ingérées avant la "tentative de suicide". Actuellement sous assistance respiratoire, elle serait dans un état critique, assure TN. Deux ans se sont écoulés depuis la mort tragique d'Emiliano Sala dans un accident d'avion survenu dans la Manche, alors qu'il se rendait de Nantes, en France, à Cardiff, pour rejoindre l'équipe britannique.

La famille du footballeur attend toujours des réponses et ses avocats exigent à ce jour d'"établir toute la vérité" sur les causes du crash de l'avion, dont l'enquête est retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Romina Sala avait été très présente, aux côtés de sa mère, pendant les recherches qui visaient à retrouver le corps sans vie de son frère tant aimé, auquel elle avait adressé un déchirant message d’adieu. En janvier 2019, elle avait imploré les autorités de reprendre les recherches. Deux semaines plus tard, le corps d’Emiliano Sala était bien retrouvé dans l’épave de l’avion.