Argentine: un joueur de Boca Juniors accusé de tentative de meurtre et violences sexuelles

Sebastián Villa, attaquant international colombien de Boca Juniors, est soupçonné de violences sexuelles, violences conjuguales et tentative d'homicide. La plaignante s'est signalée auprès de la justice pour des faits qui se seraient produits le 26 juin 2021.

Sebastián Villa risque gros face à la justice. Le footballeur de Boca Juniors est poursuivi pour violences conjugales, violences sexuelles et tentative d'homicide, rapporte La Nacion. La victime présumée a porté plainte devant les tribunaux de Lomas de Zamora pour des faits qui se sont produits le 26 juin 2021, lors d'un barbecue où étaient présents plusieurs coéquipiers de l'équipe de Boca Juniors.

La plaignante, qui a décrit Villa comme une personne violente et agressive, a déclaré que l'international colombien de 25 ans avait bu une grande quantité d'alcool, qu'il l'avait agressée sexuellement et une situation de tentative de meurtre s'était ensuite produite. "J'ai cru qu'il essayait de me tuer", a développé la victime dans sa déposition.

"J'ai ressenti à la fois de la peur et de la colère"

Selon des sources judiciaires, la victime a affirmé que Villa l'avait forcée à accepter 5.000 dollars (4.800 euros) pour qu'elle ne porte pas plainte. Argent qu'elle a ensuite rendu au footballeur. "Cela fait partie d'une tentative de meurtre", a déclaré l'avocat Roberto Castillo à TyC Sports. Avant d'ajouter: "C'est une fille qui a subi des abus sexuels, des blessures et un comportement qui, selon nous, pourrait être qualifié de tentative d'homicide, du fait qu'on l'a noyée dans le but de l'agresser sexuellement. C'est une fille qui a eu très peur". L'avocat a confié qu'il y avait "suffisamment de preuves pour confirmer une condamnation."



Dans sa déposition, la plaignante a affirmé que le joueur l'a "maltraitée" et "insultée". "Sebastián avait bu plus d'une bouteille de whisky. Il me caressait le visage, quand il est soudain devenu violent, il m'a serré la mâchoire et la nuque, m'a giflé et m'a dit 'tu as aimé mes potes?' À ce moment-là, il a franchi une limite qu'il n'avait jamais franchie auparavant, celle de lever la main sur moi, ce qui pour moi était déjà un motif catégorique de rupture. J'ai ressenti à la fois de la peur et de la colère face au coup que j'avais reçu."

Son coach compte le faire jouer

Buteur lors de la victoire face à Defensa y Justicia (2-0) mercredi, Sebastián Villa est présent dans le groupe de Boca pour défier le Racing samedi (22 heures, heure française). Reste à savoir s'il jouera. "Il n'y a pas de paix ici, il dit que ce n'était pas comme ça que ça s'est passé et qu'il est innocent. Ce qui est fou, c'est que ça s'est déroulé il y a un an et que ça a été révélé aujourd'hui. Nous n'avons rien qui nous fasse penser que Villa ne peut pas jouer contre le Racing", a expliqué Sebastian Battaglia, le coach du club argentin, dans des propos relayés par la presse argentine.