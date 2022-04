Boca Juniors: Salvio recherché par la police pour avoir renversé son ex-compagne en voiture

Eduardo Salvio, milieu offensif international argentin de Boca Juniors, est mis en cause par son ex-compagne, qui l'accuse de l'avoir renversé et traîné en voiture dans les rues de Buenos Aires. Une plainte a été déposée et la police cherche à entendre le footballeur.

Le joueur est recherché par la police, selon le média local Olé. Eduardo Salvio, milieu offensif de Boca Juniors, est soupçonné d'avoir renversé et traîné sur plusieurs mètres son ex-compagne avec sa voiture dans les rues de Buenos Aires, dans la nuit de mercredi à jeudi. La victime, Magui Aravena, a porté plainte pour blessures dans le cadre de violences sexistes. Elle souffre d'un traumatisme à la jambe droite.

D'après la plainte, la jeune femme a été violentée après avoir aperçu le footballeur avec une autre femme dans la voiture. C'est après avoir voulu discuter avec lui à travers la fenêtre du véhicule que l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a démarré sans aucune précaution. Un enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance a fuité dans la presse et montre le déroulement des faits.

Il nie les accusations

Eduardo Salvio pourrait se présenter prochainement à la police, d'après son avocat. "Il a un témoin et plusieurs éléments de preuve pour prouver son innocence", a fait savoir son représentant.

Le club de Boca Juniors n'a pas communiqué sur cette affaire, qui survient au lendemain d'un match de Copa Libertadores remporté 2-0 contre Always Ready. Eduardo Salvio a justement joué ce match, au poste d'ailier droit. Ce serait à la suite de cette rencontre que les violences se seraient produites.

À Boca depuis 2019, Eduardo Salvio a disputé 60 matchs, inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives. Il a passé la majeure partie de sa carrière à Benfica, où il a pris part à 266 rencontres, avec un bilan de 62 buts et 56 passes décisives. Il compte 14 sélections en équipe nationale.