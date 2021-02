Argentine: un joueur rate l’un des pires tirs au but de l’année

Le match de Coupe d’Argentine entre l’Atletico Atlanta et le club de Villa San Carlos a donné lieu à un énorme raté lors de la séance des tirs au but. Un florilège des choses à ne pas faire dans cet exercice.

Un raté qui va faire le tour du monde. L’Atletico Atlanta, pensionnaire de deuxième division a été éliminé ce dimanche par le club de Villa San Carlos (D3) à l’issue d’un 32e de finale de Coupe d’Argentine mémorable (0-0, 4 tab à 3). Si le match n’a pas donné lieu à un immense spectacle pendant 90 minutes, la séance des tirs au but mérite le coup d’œil en raison d'un énorme raté de Gonzalo Coronel.

Quatrième tireur de son équipe, alors que les deux équipes était à trois partout, le milieu s’est totalement loupé.

Après avoir commencé sa prise d’élan à presque 25 mètres du but, Gonzalo Coronel a ralenti sa course, un peu à la façon Neymar, avant de réaliser un petit saut rappelant la gestuelle du Mancunien Bruno Fernandes. Mais le gardien adverse n’a pas bougé puis a plongé du bon côté pour arrêter la frappe à ras de terre et beaucoup trop molle du joueur d’Atlanta.

Son club éliminé après un autre gros raté

Une tentative assez risible qui pourrait être liée à un manque de lucidité. Mais non, le milieu était rentré à la 70e minute de la rencontre. Après avoir mis son équipe dans une fâcheuse posture, Gonzalo Coronel a vu Villa San Carlos poursuivre son sans-faute et prendre l’avantage.

Pire, son partenaire et dernier tireur d’Atlanta, Cristian Cuenca s’est lui aussi distingué avec un tir au but totalement raté. L’attaquant, entré au même moment que son infortuné coéquipier, a encore commencé sa course d’élan à l’extérieur de la surface pour finalement envoyer une mine au-dessus de la barre. Un nouveau gros loupé mais qui paraîtrait presque normal après celui de Coronel.