Australie: le derby de Melbourne vire au chaos, un gardien frappé... avec un seau

Les clubs australiens de Melbourne City et Melbourne Victory s'affrontaient ce samedi dans un derby qui s'annonçait animé. A la 22e minute, alors que les locaux menaient 1-0, des fans ont envahi le terrain et le gardien des locaux a violemment été frappé au visage avec un seau. Le match a été arrêté.

Des scènes que l'on n'aime pas voir. Le bien triste spectacle qui s'est joué à Melbourne ce samedi soir (heure locale), en début de matinée en France, montre des images qui font froid dans le dos. En première mi-temps du match entre Melbourne City et Melbourne Victory, à la suite de vives protestations des différents groupes de supporters, la situation a dégénéré jusqu'à toucher les acteurs sur la pelouse.

Le leader de la A-League (D1 australienne), Melbourne City, était devant grâce au but d'Aiden O'Neill à la 11e minute lorsque des heurts avec les supporters ont perturbé le match à la 22e minute. Les deux groupes de fans ont lancé des fumigènes sur le terrain. La situation a viré au chaos lorsqu'un engin pyrotechnique a semblé toucher un caméraman de Channel 10, le gardien Tom Glover en a alors ramassé une autre au sol et l'a renvoyé - geste évitable - dans les gradins.

Alors que les supporters affluaient sur le terrain et que la situation devenait hors de contrôle, un seau en métal utilisé pour ramasser les fumigènes s'est retrouvé entre les mains d'un supporter. Alors que plusieurs "fans" semblaient prendre à partie le gardien Tom Glover de Melbourne City, l'un deux l'a violemment frappé à l'aide du seau récupéré préalablement, laissant le portier avec le visage ensanglanté. L'arbitre du match a quant à lui été couvert des cendres du seau. Il a immédiatement renvoyé les joueurs aux vestiaies et le match a été suspendu.

Le résultat d'un conflit entre la ligue et les supporters

Ces inadmissibles débordements surviennent après plusieurs heures de tensions entre la Ligue australienne et les supporters, après que les fans ont fait part de leur mécontentement au sujet de la décision des ligues professionnelles australiennes de faire disputer la finale du championnat à Sydney pour les trois prochaines années.

L'atmosphère était tendue dès l'entame du match. Les deux groupes de fans actifs prévoyaient d'ailleurs de quitter le stade à la 20e minute, précise The Guardian. Les supporters ont commencé à entonner des chants contre la Ligue, des mots tels que "fuck the APL" étaient notamment audibles juste après la fin du match féminin précédent de la A-League, qui se tenait sur place. Les fans de Victory et City ont chacun déployé des bannières avant le match et au fur et à mesure que la mi-temps se déroulait, faisant référence à leur mécontentement envers l'APL (Australian Premier League). Jusqu'à l'issue violente qui ne risque pas d'apaiser la situation.