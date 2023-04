Australie: un jeune joueur de football australien meurt après une collision sur le terrain

Un jeune homme de 20 ans, Antonio Loiacono, a trouvé la mort sur un terrain en Australie, après avoir subi un énorme impact. Transporté à l'hôpital samedi, il a finalement succombé à ses blessures la nuit dernière.

L’émotion est vive en Australie, après le décès tragique d’un joueur de football australien (sport très populaire en Australie, plus proche du rugby que du football). Antonio Loiacono a perdu la vie au cours du premier match de la saison qu’il disputait avec le Birdwood Football Club à Gumeracha Oval, dans le cadre de la Hills Football League, samedi dernier, rapporte ABC. Le jeune homme de 20 ans est décédé des suites d’une collision. Transporté par avion au Royal Adelaide Hospital où il est arrivé inconscient, il avait été placé en assistance respiratoire avant de succomber à ses blessures dans la nuit de dimanche à lundi.

"Le coup a été si violent qu'il a fait un arrêt cardiaque sur place. Le médecin nous avait dit que la pression cérébrale et l'hémorragie allaient augmenter et que dans moins de 24 heures il serait en état de mort cérébrale", a déclaré Jack Loiacono, le frère du joueur, à une chaîne de télévision locale. Antonio a été déclaré en état de mort cérébrale dimanche après-midi (15h, heure locale), mais la famille a appris qu'il allait sauver deux vies. "Parce qu'il est donneur d'organes. Il sauve un petit garçon et un jeune homme de 19 ans, c'est une bonne nouvelle", a expliqué son frère.

Jack Loiacono a déclaré qu'il se souviendrait de son frère comme d'une personne gentille et attentionnée. "Il voulait s'assurer que tout le monde passait un bon moment. Tous ceux qui l'ont connu l'aimaient. C'était la personne la plus respectueuse, la plus aimante et la plus attentionnée qui soit. Il illuminait la pièce et faisait sourire tous ceux qui y entraient."

Les hommages ont afflué en ligne pour le jeune homme, et la Great Southern Football League (GSFL) a exprimé lundi sur sa page Facebook ses "sincères condoléances" à la famille et aux amis du jeune homme, ainsi qu'aux membres et aux supporters du Birdwood Football Club pour le "malheureux incident survenu sur le terrain". "C'est absolument déchirant", a réagi le Premier ministre de l'Australie du sud, Peter Malinauskas.