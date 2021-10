Australie: un joueur d'Adelaïde fait son coming out après avoir eu "honte d'être footballeur et d'être gay"

Joueur du club australien d'Adelaïde United, Joshua Cavallo a révélé son homosexualité mercredi. Le joueur de 21 ans a témoigné de la difficulté pour lui de grandir avec cette vérité enfouie en lui et d'allier celle-ci avec sa volonté de jouer au football au niveau professionnel.

"Je suis un footballeur et je suis fier d'être gay". Ces mots très forts, encore trop rares dans le monde du football où l'homosexualité est encore un tabou, viennent conclure une vidéo de trois minutes dans laquelle Joshua Cavallo se libère d'un poids. Le joueur de 21 ans d'Adelaïde United, club de première division australienne, vient de révéler son homosexualité au monde entier.

Dans la nuit de mardi à mercredi, soit dans la journée de mercredi en Australie, le joueur puis son club ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Cavallo a d'abord publié un long message sur son compte Instagram: "Ça a été un long chemin pour moi avant d'arriver à ce moment de ma vie, mais je suis très heureux aujourd'hui après avoir fait mon coming out."

"Je suis fatigué de vivre cette double vie, c'est épuisant"

Son club d'Adelaïde United a ensuite publié une vidéo dans laquelle Cavallo, très ému, explique les difficultés rencontrées au moment de grandir avec cette vérité enfouie au plus profond de lui-même: "En grandissant, j'ai toujours ressenti le besoin de me cacher parce que j'avais honte. Honte de ne pas pouvoir faire ce que j'aime (jouer au football, ndlr) et être gay. Cacher qui je suis pour pouvoir suivre ce rêve d'enfant. Tout ce que je veux faire est jouer au football et être traité comme tout le monde."

L'omerta existant dans le monde du football sur l'homosexualité a poussé Cavallo à ne pas s'exprimer sur le sujet initialement. "Je suis fatigué de vivre cette double vie, c'est épuisant, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Je pensais que les gens me verraient différemment s'ils l'apprenaient, qu'ils me traiteraient différemment, qu'ils diraient des choses négatives sur moi, ou qu'ils se moqueraient, mais ce n'est pas le cas. En réalité, ça permet de gagner le respect des gens", a expliqué le jeune joueur.

De nombreux messages positifs

Joshua Cavallo a reçu de nombreux messages positifs après son annonce, comme de la part de la Fédération australienne de football. "Avant que Josh ne me parle, il était clair qu'il vivait avec un lourd fardeau et une douleur inimaginable. Le voir aujourd'hui avec ce poids enlevé de ses épaules est magnifique", a réagi Ross Aloisi, entraîneur adjoint d'Adelaïde United.

Le premier footballeur à avoir fait son coming out a été l'Anglais Justin Fashanu dans les années 1990, qui s'était suicidé en 1998 après avoir arrêté de jouer alors qu'il vivait aux États-Unis. "Je me souviens avoir lu au sujet de Fashanu comme étant le premier footballeur professionnel à révéler son homosexualité dans les années 1990 et son suicide huit ans plus tard et cela m'a fait réfléchir", a expliqué Cavallo. Ce dernier va pouvoir poursuivre la saison de A-League australienne à partir de mi-novembre, en se sentant beaucoup plus léger sur le terrain.