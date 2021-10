Un joueur de Premier League parle de son homosexualité

Un joueur de Premier League s’est confié dans The Sun sur son homosexualité et l’impossibilité, selon lui, de révéler son identité sous peine d’être la cible de réactions hostiles, notamment des supporters adverses.

Le sujet est encore trop tabou pour en parler librement, selon lui. Un joueur de Premier League s’est confié dans le The Sun sur son homosexualité et l’impossibilité de révéler son identité. Il a ainsi demandé une aide psychologique pour évacuer les craintes hostiles s’il révélait son secret.

"Je serai crucifié"

"Nous sommes en 2021 et je devrais être libre de dire à tout le monde qui je suis, indique-t-il dans le tabloïd. Mais il y a quelques fans dans les gradins qui sont encore très bloqués dans les années 1980. Je veux être ouvert avec les gens parce que c'est ce que je suis et ce dont je suis fier. Mais la vérité est que je serais crucifié."



"Quand je joue, j'ai l'impression que les fans peuvent deviner et qu’ils me jugent, poursuit-il. Peuvent-ils le deviner en fonction des vêtements que je porte en dehors du terrain? Cela a eu un effet terrible sur moi mentalement. C'est terrifiant."

Selon The Sun, le joueur s’est entretenu avec Amal Fashanu, nièce de l’ancien joueur de Norwich Justin Fashanu, qui avait fait son coming out en 1990 avant de se suicider en 1998. Celle-ci a dirigé un documentaire primé sur son oncle. Elle a également créé une association caritative dédiée à la lutte contre l'homophobie et le racisme dans le sport.

L’année dernière, deux joueurs de Premier League ont révélé leur homosexualité à leurs proches, tout en conservant leur anonymat publiquement. Amal Fashanu, également très impliquée sur le sujet de la santé mentale des footballeurs, organise chaque année en mars un gala à Londres pour la lutte contre l’homophobie. Elle y a convié les deux joueurs en question.