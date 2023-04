Auteur de son coming-out, Jakub Jankto viré du Sparta Prague pour avoir refusé de se soumettre à un test anti-drogue

Jakub Jankto, l'un des premiers footballeurs à avoir fait son coming out en février dernier, a été écarté par le Sparta Prague. Son club lui reproche d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti-stupéfiants.

Prêté cette saison au Sparta Prague par Getafe, le milieu de terrain Jakub Jankto a été viré par le club tchèque, croit savoir Marca. La publication espagnole avance que le joueur de 27 ans aurait refusé de se soumettre à un contrôle anti-drogue effectué par la police. "Jakub Jankto sera absent de l'équipe première pour s'occuper d'affaires personnelles", a écrit le Sparta Prague dans un communqiué publié mercredi, ne précisant pas la nature de cette mise à l'écart.

Marca indique qu'un automobiliste aurait signalé mardi le comportement suspect d'un conducteur, près du centre d'entraînement du Sparta. Jankto, soupçonné d'être le chauffard en question, aurait donc refusé de se soumettre au test de dépistage de stupéfiants. L'agence de presse espagnole EFE ajoute que le contrôle d'alcoolémie réalisé par le milieu tchèque s'est avéré négatif et qu'il s'agissait du seul test qu'il a accepté de subir. Le joueur avait déjà été déchu de son permis de conduire en début d'année.

"Mon état mental ne me permet pas de poursuivre la quête du titre", comme Jankto

L'international tchèque, 45 sélections pour 4 buts depuis 2017, a réagi sur Instagram, mettant en exergue sa santé mentale défaillante. "Ces dernières années, et surtout l'année dernière, tellement de choses se sont accumulées autour de moi qu'il vaut mieux ralentir et penser à ma santé aussi. Depuis que j'ai 18 ans, toute ma vie a tourné autour du football", a commenté Jankto, notamment passé par l'Udinese et la Sampdoria avant de rallier Getafe en 2021.

"Ma santé et mon état mental ne me permettent pas de poursuivre notre quête du titre et de la coupe (le Sparta est premier de D1 tchèque avec deux points d'avance sur son voisin, le Slavia, et les deux clubs disputeront également la finale de la coupe de Tchéquie, ndlr). Je ne trouve même pas de mots pour exprimer à quel point je tiens à remercier tout le Sparta ! Merci à tous les joueurs, les entraîneurs et les supporters ! J'apprécie aussi le soutien de toutes les personnes qui m'entourent, y compris les médias. Nous faisons toujours preuve de respect mutuel", poursuit le post publié par le milieu de terrain.

Le 13 fevrier dernier, Jakub Jankto avait révélé son homosexualité au grand public, et ce au coeur de sa carrière. Son ex-femme, mère de son fils, avait souligné son courage et les supporters du Sparta Prague l'avaient ovationné.