Bâle-OM: le penalty manqué par Harit après une énorme faute suisse

Titulaire en l'absence de Dimitri Payet, suspendu, Amine Harit a eu l'occasion d'ouvrir le score pour l'OM ce jeudi face au FC Bâle en huitième de finale retour d’Europa Conference League (sur RMC Sport). Mais le Marocain s'est raté sur penalty.

Attention à ne pas trop le regretter. Ce jeudi, lors du huitième de finale retour d’Europa Conference League entre Bâle et l’OM (sur RMC Sport 1), Amine Harit a eu l’occasion d’ouvrir le score à la 35e minute de jeu. Lancé en profondeur par Cédric Bakambu sur une contre-attaque, l’ancien Nantais a foncé vers le but adverse, avant d’être fauché dans la surface et par derrière par Wouter Burger.

Harit s'est manqué

Malgré les vives protestations des Marseillais, le milieu néerlandais n’a pas été exclu sur cette action. Il a simplement récolté un carton jaune. Harit a alors voulu se faire justice lui-même en tirant le penalty. Mais il n’a pas assez croisé sa frappe et Heinz Lindner, parti du bon côté, a pu repousser sa tentative. Dans la foulée, le ballon est revenu dans les pieds de Bakambu, qui a totalement manqué sa tentative. Forcément frustrant pour les hommes de Jorge Sampaoli, vainqueurs à l’aller 2-1 au Vélodrome.

Une place pour les quarts de finale est en jeu en Suisse.