Bâle-OM: Mandanda et Bakambu titulaires, Milik et Kamara sur le banc

Vainqueur à l’aller au Vélodrome (2-1), l’OM se déplace ce jeudi sur le terrain du FC Bâle pour son huitième de finale retour d’Europa Conference League (18h45, RMC Sport 1). Les compositions des équipes sont tombées.

C’est une semaine capitale pour l’OM. Avant un choc au sommet dimanche soir contre l’OGC Nice en clôture de la 29e journée de Ligue 1, Marseille a rendez-vous ce jeudi sur le terrain du FC Bâle pour son huitième de finale retour d’Europa Conference League (18h45, à suivre sur RMC Sport 1).

>> Bâle-OM est à suivre sur RMC Sport 1, abonnez-vous à nos offres

"On vient d'enchaîner beaucoup de matchs importants et il y a forcément un peu de fatigue, donc il faut anticiper les choses. Ce sont deux rencontres très exigeantes avec très peu de temps de récupération", a prévenu Jorge Sampaoli, qui est privé pour ce déplacement en Suisse de son maître à jouer Dimitri Payet, suspendu.

>> Bâle-OM EN DIRECT

Mandanda plutôt que Pau Lopez

A l’aller, le Réunionnais n’avait pas marqué mais il avait joué un rôle important dans la victoire 2-1 des Marseillais au Vélodrome. Auteur d’un doublé ce soir-là, Arkadiusz Milik sera lui sur le banc cette fois-ci.

Sampaoli a souhaité faire souffler certains joueurs qui ont beaucoup enchaîné ces derniers matchs, notamment Boubacar Kamara, Milik ou Gerson, et même Sead Kolasinac qui manque encore de condition physique pour tenir le rythme des matchs tous les trois jours. Il s’agit aussi d’avoir en tête le match important de dimanche.

En attaque, Cédric Bakambu sera épaulé par Cengiz Ünder et Amine Harit, très en vue dimanche contre Brest (4-1). A noter également la titularisation de Steve Mandanda, une nouvelle fois préféré à Pau Lopez en Coupe d’Europe.

"On a deux gardiens qui sont très performants, a rappelé Sampaoli mercredi. Ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition, et que l’autre en dispute une autre."

La composition du FC Bâle : Lindner - Lang, Frei, Pelmard, Tomas Tavares - Xhaka, Burger - Ndoye, Esposito, Millar - Chalov

Remplaçants : Nikolic, Gebhardt, Katterbach, Dijga, Kasami, Stocker, Males, Lopez, Palacios, Chipperfield, Hajdari, Joelson

La composition de l'OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Guendouzi, Gueye - Ünder, Bakambu, Harit

Remplaçants : Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Kamara, Balerdi, Gerson, Milik, Dieng, De La Fuente, Kolasinac, Benyahia Tani