Barça: Pedri, 18 ans, va boucler une saison... à 73 matchs

Alors que la sélection espagnole de football s'est qualifiée pour la finale des Jeux olympiques 2021 à Tokyo, son jeune milieu Pedri, qui évolue au Barça, devrait jouer samedi contre le Brésil son 73e match de la saison. Un record.

Tandis que la saison 2021-2022 débute ces jours-ci dans différents championnats, Pedri en est lui toujours à son exercice 2020-2021. Un exercice interminable, et absolument éreintant pour un joueur de 18 ans seulement. En effet, la sélection olympique espagnole s'étant qualifiée pour la finale des Jeux 2021, le milieu du Barça va jouer samedi - sauf blessure - un dernier match contre le Brésil. Qui sera... son 73e de la saison.

Si vous vous posez la question, ce sera un record, oui. Du moins cette année, et dans les compétitions référencées. Jusque-là, le Portugais Bruno Fernandes (26 ans), avec 72 matchs au compteur (58 avec Manchester United, 14 avec sa sélection), pensait tenir la palme du joueur le plus exploité de la saison. Mais il a donc vu l'Espagnol "égaliser" mardi en demi-finale des JO, avec une victoire contre le Japon (1-0). Avant probablement de le dépasser.

Un match tous les 4,6 jours depuis onze mois

Dans le détail, Pedri a disputé depuis septembre 2020 37 matchs de Liga, 7 matchs de Ligue des champions, 6 matchs de Coupe du Roi, 2 de Supercoupe d'Espagne, et donc 20 matchs avec les différentes sélections espagnoles (A, U21, olympique), notamment à l'Euro ou aux JO. Sur les onze derniers mois, cela fait une moyenne d'une rencontre tous les 4,6 jours. Le tout avec de nombreux déplacements à gérer, et en sortant rarement en cours de rencontre. Monstrueux.

Si ses différents coachs cette saison ont tous salué son talent, et son professionnalisme, la gestion de la pépite espagnole interroge évidemment, surtout à un âge où son développement athlétique n'est pas terminé. Ces derniers jours, une photo de Pedri à Tokyo, sur laquelle il semble avoir le visage creusé et les yeux cernés, est d'ailleurs devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes s'amusant à la comparer avec les clichés du début de saison. Pour le moment, on en rigole encore. Mais vivement les vacances.