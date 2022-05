Ligue 2: deux penalties manqués, un carton rouge, un but pris à la dernière seconde... La soirée cauchemar du Paris FC

Battu ce mardi par le FC Sochaux en pré-barrage d'accession à la Ligue 1 (2-1), le Paris FC avait toutes les cartes en main en début de match pour s'assurer un succès facile. Mais le club parisien a joué de malchance et de maladresse pour s'incliner face à des Sochaliens et manquer une nouvelle fois le coche de la montée dans l'élite.

Et dire que le Paris FC aurait pu mener 3 buts à 0 après 14 minutes de jeu... Avec des si, le club parisien pourra réécrire l'histoire, mais le constat est là: après avoir raté deux penalties en début de match par Moustapha Name et Migouel Alfarela, le PFC a creusé sa propre tombe et permis au FC Sochaux de revenir dans le match, au stade Charléty mardi soir (1-2).

Après ces deux erreurs de maladresse, ces deux penalties complètement manqués et tirés au même endroit à côté du but - un fait assez rare pour être souligné -, le PFC a continué de jouer de malchance tout au long de la rencontre. Suffisant pour que Pierre Ferracci, le président du club, regrette au micro de beIN Sports que son équipe n'ait "pas été gâtée par la chance".

"C'est terrible, on ne méritait pas ça"

Ensuite, c'est le malheureux Name, "meilleur joueur de la saison", selon Ferracci, qui a récolté deux cartons jaunes évitables, synonymes d'expulsion. Sur son deuxième avertissement, Name a glissé sur la pelouse grasse du stade Charléty et n'a pas pu maîtriser son intervention. Il y a aussi cette sortie sur blessure d'Alimami Gory après quinze minutes de jeu, Parisien le plus remuant du début de match.

"Il y a beaucoup de déception parce que la tournure du match... deux penalties loupés, une expulsion un peu idiote, c'est terrible quoi. On ne méritait pas ça", a regretté Ferracci, qui n'a pas évoqué le dernier coup de poignard de cette soirée: le but dans les dernières secondes inscrit par Maxime Do Couto pour Sochaux.

Le PFC va devoir patienter pour monter en Ligue 1

Et pour ajouter au scénario cruel, la frappe du Sochalien est contrée sur le coup et lobe Vincent Demarconnay, le gardien du PFC. "Si ça ce n'est pas un but venu d'ailleurs... C'est 100% de réussite", a regretté Thierry Laurey, l'entraîneur du PFC, au micro de beIN Sports, avant d'ajouter: "Je suis frustré, parce qu'au vu du match qu'on a fait, je ne comprends pas comment on a pu le perdre. Au bout d'un quart d'heure, le match doit être terminé."

Résultat, le PFC va devoir patienter une saison de plus pour viser la Ligue 1, l'objectif du club depuis plusieurs saisons. Après les défaites en pré-barrage contre le RC Lens en 2019 et contre Grenoble en 2021, le Paris FC va devoir apprendre de ce revers plus que frustrant. "Peut-être qu'il y a de la maturité à aller chercher ici et là. (...) On va continuer à travailler et le club va continuer à grandir", a conclu Ferracci.