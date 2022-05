Ligue 2: le Paris FC se saborde totalement et perd son pré-barrage face à Sochaux, qui affrontera Auxerre

Alors qu'il menait d'un but à domicile, le Paris FC a raté deux penalties et s'est retrouvé réduit à dix contre onze. Le FC Sochaux en a profité pour renverser le score et se qualifier pour le deuxième barrage de montée dans les dernières secondes (2-1). Pour affronter le futur 18e de Ligue 1, les Sochaliens devront battre l'AJ Auxerre chez elle vendredi.

Des supporters prêts à enfin concrétiser le rêve d'une montée, un but et deux penalties obtenus en moins de quinze minutes de jeu... Comment rêver d'un meilleur début de match? Et pourtant, le Paris FC a failli et s'est incliné mardi soir à domicile (1-2), au stade Charléty, face au FC Sochaux, lors du pré-barrage d'accession à la Ligue 1, entre les récents 4e et 5e de Ligue 2.

La soirée parisienne s'est définitivement transformée en cauchemar dans les dernières secondes de la rencontre avec le but de Maxime Do Couto (90+2e). Cruel pour le PFC dont le match a basculé juste avant la mi-temps. Le club parisien mène alors d'un but depuis la réalisation de Mahamé Siby (8e), lorsque Moustapha Name est expulsé pour un deuxième carton jaune (43e). Puis Steve Ambri remet les deux équipes à égalité (45+1e). Tout est à refaire pour le PFC, mais à dix contre onze.

Name a sombré

Les Sochaliens ont donc fini par prendre un avantage définitif au but de Maxime Do Couto. Et c'est peu dire que l'on sentait venir la soirée et le dénouement tardif catastrophe pour les Parisiens. Quatre minutes avant l'ouverture du score de Siby, Name a ainsi raté un penalty en tirant à côté des cages gardées par Maxence Prévot (4e).

Puis six minutes après le but de Siby, c'est Migouel Alfarela qui s'est loupé dans l'exercice, en ratant le cadre, au même endroit que Name (14e). Quelques instants plus tard, Alimami Gory, grand artisan du très bon début de match du PFC et passeur décisif sur le but de Siby, est sorti sur blessure (17e). Mais à ce moment-là du match, les joueurs de Thierry Laurey maîtrisaient encore le cours de la rencontre.

Sochaux affrontera Auxerre

Ils en ont perdu le fil avec des erreurs qui les ont trahis et qui les privent d'une montée en Ligue 1, objectif du club depuis plusieurs saisons maintenant. Comme l'an dernier contre Grenoble, comme il y a trois ans contre le RC Lens, le Paris FC s'arrête dès le premier barrage d'accession. Et cette fois, plus que les autres en raison du scénario de la rencontre, le coup est très dur à encaisser.

Sochaux, de son côté, s'en sort bien après un début de match totalement raté. Les joueurs d'Omar Daf ont eu les plus grandes difficultés du monde à trouver l'ouverture en deuxième période et à profiter pleinement de leur supériorité numérique. Mais ce seront bien eux qui affronteront vendredi l'AJ Auxerre au stade de l'Abbé-Deschamps. Le vainqueur de cette rencontre disputera un barrage aller-retour contre le futur 18e de Ligue 1.