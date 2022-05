Saint-Etienne-Auxerre: la commission de discipline se penchera sur les incidents courant juin

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) se penchera sur les graves incidents ayant émaillé la fin de la rencontre entre Saint-Etienne et l’AJ Auxerre, dimanche soir, courant juin. L’instance a déjà constaté des faits "très graves".

L’AS Saint-Etienne va devoir patienter un petit peu avant d’être fixée. Alors que de graves incidents ont éclaté dimanche soir juste après que la descente des Stéphanois en Ligue 2 a été actée, la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football (LFP) se penchera sur ce dossier courant juin. Il n'y a pas d'urgence à traiter ce cas selon la Ligue puisque le championnat vient de s'achever.

L'instance attend maintenant le rapport précis du corps arbitral, même si elle a déjà constaté des faits "très graves" avec des engins pyrotechniques lancés sur une tribune avec du public mais aussi un envahissement hostile avec des joueurs et des officiels encore présents sur la pelouse. Lundi matin, le premier bilan de la préfecture de la Loire rapportait qu’une trentaine de personnes - au moins - ont légèrement été blessées lors de ces incidents, dont deux joueurs de l’AJ Auxerre.

Le Chaudron a basculé dans le chaos

Dimanche soir, Geoffroy Guichard a basculé dans le chaos en l’espace de quelques secondes. Dans la foulée du tir au but de la victoire inscrit par le capitaine auxerrois, Birama Touré, des centaines de supporters, dont certains cagoulés, sont entrés sur la pelouse et ont foncé droit vers l’entrée des vestiaires.

Alors que tous les joueurs étaient encore sur la pelouse, les CRS venus se poster à l’entrée des vestiaires ont essuyé une pluie de fumigènes et de feux d’artifice. Comme rapporté par L'Équipe, deux d’entre eux ont évité de peu de prendre une barrière métallique sur le casque, mais toutes les tentatives d’intrusion dans le couloir menant aux vestiaires ont été stoppées à coup de matraque et de gaz lacrymogènes.

Comme révélé par L'Équipe, l'enfant en bas âge de Zaydou Youssouf, installé en tribune latérale, s'est par ailleurs retrouvé en insuffisance respiratoire à cause des gaz lacrymogènes. Joueurs, membres du staff et arbitres ont regagné les vestiaires dans une épaisse fumée blanche. Non sans avoir eu une belle frayeur.

"Après le match, j'ai flippé, a admis Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA, en conférence de presse. J'ai pris je ne sais pas combien de bombes lacrymogènes, comme mes joueurs. Je ne faisais que pleurer. On est tous rentrés rapidement, on avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire donc on a compté tout le monde."