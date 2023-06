Benjamin Mendy accusé de viol: ce qu'il faut savoir sur le deuxième procès qui commence ce lundi

Benjamin Mendy de nouveau face à la justice, ce lundi en Angleterre. L’ancien international de l’équipe de France doit faire face à la Crown Court de Chester pour deux accusations - de viol et de tentative de viol - au sujet desquelles les jurés n’avaient pas pu aboutir à une décision lors du premier procès. Le défenseur nie en bloc ces accusations.

Ce lundi, la Crown Court de Chester va de nouveau connaître une petite agitation médiatique. Le début du deuxième procès de Benjamin Mendy est annoncé pour ce début de semaine. Dans ce tribunal, le champion du monde 2018 a passé plus de cinq mois dans le "dock" à la fin de l’année 2022, lors de son premier passage devant la justice pour sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur six jeunes femmes.

Acquitté partiellement début janvier à l'unanimité des jurés de sept des neuf charges à son encontre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille doit encore faire face à la justice pour deux accusations par deux plaignantes : un viol et une tentative de viol. C’est un moment capital pour le joueur français, qui joue son avenir. "Mon client Benjamin Mendy (…) a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage", avait indiqué Jenny Wiltshire, l'une de ses avocates, juste après le premier procès. Depuis ce verdict, son entourage et ses représentants sont restés très discrets.

"Je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais"

Lors de la première audience, l'accusation a présenté Benjamin Mendy comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées". Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France a lui démenti avoir été "un danger pour les femmes", assurant n'avoir eu que des rapports sexuels consentis. Son avocate, Eleanor Laws, avait insisté sur la notion de doute qui profite à l'accusé et sur l'importance de juger des faits et non "les aspects déplaisants" de la vie débridée de son client. "La réalité est que c'est une parole contre une autre", avait-elle insisté.

Ce lundi, après la sélection du jury populaire, c’est une accusation de tentative de viol qui sera au centre des débats. Les faits présumés se seraient déroulés en octobre 2018 dans le domicile du joueur à Prestbury. Le témoignage de la jeune femme de 32 ans avait été diffusé lors du premier passage devant la justice. Cette plaignante avait rencontré Benjamin Mendy en 2017 à Barcelone, elle était très proche d’un intime du défenseur. Le 24 octobre 2018, elle accepte une sortie en groupe dans un restaurant et deux boîtes de nuit de Manchester, elle avait même passé la nuit avec son ami dans la maison de Benjamin Mendy. Le lendemain matin, alors que cette jeune femme est sous la douche, Benjamin Mendy serait entré dans cette pièce et l’aurait entraînée sur le lit, tentant de la violer.

"Il s'est rapproché très près, mais je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais", avait-elle affirmé lors du premier procès. Avant de poursuivre : "Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je dois crier ? Ça ne servira à rien, il est sur son territoire". Elle portera plainte à Londres pour ces faits présumés le 13 janvier 2022, trois ans après cette scène qu’elle a décrit.

Benjamin Mendy visé par une accusation de viol

Autre dossier qui sera au centre des débats pendant l’audience, une accusation de viol avec un fait qui aurait eu lieu début octobre 2020. Cette scène racontée par une plaignante serait survenue dans la chambre sécurisée du manoir de Benjamin Mendy. La jeune femme accuse Mendy de l’avoir violée à trois reprises au cours de la même soirée. Lors du premier procès, le champion du monde 2018 a été déclaré non coupable de deux d’entre eux. La scène racontée par la jeune femme lors d’un entretien pré-enregistré avait glacé l’audience au milieu du mois d’août.

Ces faits présumés se seraient déroulés après une rencontre dans un bar du Cheshire entre la plaignante âgée de 20 ans et Benjamin Mendy. L’ancien de l’OM aurait invité un petit groupe de jeunes femmes à poursuivre la fête à son domicile lors de la fermeture de l’établissement. A son domicile, alors que le petit groupe est proche de la piscine, le joueur va lui prendre son téléphone, accusant la jeune fille d’avoir pris des photos pour les poster sur les réseaux sociaux. Mendy scrute les données du téléphone et va monter au premier étage de sa demeure. La plaignante suit le joueur, dans la chambre sécurisée, pour récupérer son smartphone. "La porte s'est refermée derrière nous, avait-elle expliqué. Il m’a dit : ‘La porte est fermée (…) Je veux voir si tu as de si gros seins’…" Face à cette demande de voir la jeune femme totalement nue, elle explique avoir prévenu Mendy qu’elle ne voulait pas avoir un rapport sexuel avec lui. Selon son témoignage, elle voulait juste quitter la pièce.

Face au joueur, la jeune femme décide de se déshabiller. Le joueur aurait lancé le téléphone sur le lit et la plaignante se serait penché pour l'attraper. Benjamin Mendy l'aurait alors poussée "à se mettre à quatre pattes". La plaignante raconte que Mendy lui a déclaré "tout va bien, je vais juste m'insérer quelques minutes". Elle dit avoir tout tenté pour se dégager mais que cela "revenait sans cesse": "Je me demandais juste comment j'allais pouvoir sortir d'ici". Elle précise que Mendy a commencé à la pénétrer, la jeune femme dit alors avoir encore répété qu'elle ne le voulait pas. Elle précise ensuite que Mendy lui a demandé de mettre son pénis dans sa bouche. Elle dit l'avoir fait puis avoir tenté de l'enlever en lui disant "je ne peux pas".

La plaignante décrit "trois formes de viols": vaginal, anal et oral. Ensuite, Mendy s'est selon elle assis en lui disant qu'elle était "trop timide". Réponse de la plaignante au joueur: "Je ne suis pas timide, c'est juste que je ne veux pas coucher avec toi". Mendy se serait alors vanté d'avoir "couché avec 10.000 femmes". Lors du premier procès, l’avocate de Benjamin Mendy avait, lors du contre-interrogatoire, pointé du doigt les messages envoyés par la plaignante à une de ses amies. Elle l’avait accusé de mentir sur ce qu'il s'est passé ce soir-là.

Fin juin, son contrat se termine avec City

Alors que son nouveau procès débute ce lundi pour une durée comprise entre deux et trois semaines, Benjamin Mendy va, dans le même temps, être libéré de son contrat avec Manchester City à partir du 1er juillet. Le défenseur était suspendu par le club anglais depuis ces premiers problèmes avec la justice anglaise et son séjour en prison en août 2021. A l’issue du premier procès, Manchester City avait juste indiqué avoir "pris note" du verdict. Aucun salaire n’a été versé par le club anglais le temps de cette suspension.

Co-accusé, lors du premier procès, et ami du joueur, Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien footballeur Louis Saha) a été déclaré non-coupable de trois viols. Aucun verdict n'a été rendu pour trois autres accusations de viol et trois accusations d'agression sexuelle. Louis Saha Matturie sera lui aussi rejugé pour ces derniers cas qui n'ont pas été tranchés par les jurés. Son deuxième procès se déroulera à compter du 18 septembre et sera distinct de celui de Benjamin Mendy.