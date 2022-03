Boca Juniors: Benedetto pointé du doigt pour une soirée cumbia dans un bowling

Dario Benedetto (31 ans), ancien attaquant de l’OM, se retrouve dans le viseur des fans de Boca Juniors, qu’il a retrouvé cet hiver, pour avoir participé à une fête quelques heures après avoir été remplacé face à River Plate en raison d’un épisode fiévreux.

Avec la victoire, cela passe mieux. Mais Dario Benedetto (31 ans) a tout de même irrité les fans de Boca Juniors quelques heures après la victoire lors du Super Clasico face à River Plate (1-0), dimanche. L’attaquant, qui a retrouvé le club cet hiver après son départ de Marseille, a été remplacé par Luis Vazquez à la mi-temps de ce match, diminué par de la fièvre. Sa sortie a inquiété les fans de Boca… jusqu’à l’apparition de vidéos au cœur de la nuit sur lesquelles il apparaît en bien meilleure forme.

A l’issue de la rencontre, le joueur s’est en effet rendu dans un bowling pour célébrer l’anniversaire de son coéquipier, Marcos Rojo, ancien joueur de Manchester United et capitaine de Boca. "Pipa" apparaît ainsi sur plusieurs stories Instagram de l’artiste Sergio Torres en train danser la cumbia ou de se muer en musicien. Rien de bien répréhensible puisque les joueurs de Boca ont bénéficié de quelques jours de repos après leur succès contre le voisin honni. Mais le grand sourire de Benedetto sur les images ne passe pas trop auprès des fans qui lui reprochent, pour certains, de s’être économisé lors du match de l’année.

Dario Benedetto aux platines © Capture Twitter

Dario Benedetto avait rejoint Marseille en 2019 en provenance de Boca Juniors, avec qui il avait participé notamment à la finale de la Copa Libertadores. L’Argentin a inscrit 17 buts avec l’OM en deux saisons avant d’être prêté l'été dernier à Elche, club espagnol détenu par son agent Christian Bragarnik. L’aventure ne fut pas un grand succès avec deux petits buts inscrits en 16 matchs.



Il a finalement quitté le club cet hiver pour retrouver Boca Juniors après un accord avec l’OM. Il avait d'ailleurs réglé ses comptes avec le club français quelques jours plus tard sur ESPN. "Comment ça s'est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s'est terminé comme ça? C'est difficile, je préfère éviter les commentaires mais la vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter. Je n'ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c'est le football et je comprends. J'ai beaucoup appris de lui, c'est un grand entraîneur et j'aime sa façon d'entraîner." A Boca, cela a plutôt bien débuté puisqu’il a marqué trois fois en cinq matchs de Copa de Liga.