OM: "Marseille ne s'est pas comporté comme je le pensais" estime Benedetto, de retour à Boca Juniors

Interrogé par ESPN sur son départ de l'OM, Dario Benedetto a expliqué avoir vécu une période "difficile" avec Sampaoli et regretté certaines attitudes de la part de son désormais ancien club, lui qui vient de signer à Boca Juniors.

C'est la fin du feuilleton Benedetto à l'OM. L'attaquant argentin, prêté à Elche depuis le début de la saison, n'est officiellement plus un joueur marseillais. Boca Juniors a officialisé vendredi soir sur ses réseaux sociaux le retour de "Pipa" - après ses trois saisons passées au club entre 2016 et 2019 - pour un montant qui serait compris entre 3 et 4 millions d'euros. Pour rappel, il était arrivé à Marseille contre un chèque d'environ 15 millions d'euros en août 2019.

"Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter"

Tout juste de retour au pays, le numéro 9 de "los Xeneizes" a été interrogé par ESPN sur sa relation avec le coach olympien Jorge Sampaoli et son passage à l'OM. Et le joueur de 31 ans, s'il n'a pas voulu trop en dire, semble toutefois avoir quelques regrets sur son passage en France : "Comment ça s'est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s'est terminé comme ça ? C'est difficile, je préfère éviter les commentaires mais la vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter. Je n'ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c'est le football et je comprends. J'ai beaucoup appris de lui, c'est un grand entraîneur et j'aime sa façon d'entraîner."

À la relance dans son ancien club, Benedetto va devoir retrouver du temps de jeu et des statistiques à sa hauteur, lui qui n'a inscrit que deux en 14 matchs avec Elche et qui avait perdu sa place de titulaire. À Marseille, il en avait inscrit 17 en 71 rencontres.