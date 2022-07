Bordeaux: "l'immense soulagement" des Ultramarines

Le Comex de la Fédération française de football (FFF) a rendu son verdict, les Girondins de Bordeaux évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Le groupe de supporters "Ultramarines 1987" a réagi en faisant part de son soulagement.

La survie d'un club mythique du football français était en jeu ce mercredi. A 14 voix pour et 1 contre (4 abstentions), le comité exécutif de la FFF a voté le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2, après sa relégation sportive la saison dernière.

Le groupe de supporters "Ultramarines 1987" a fait part de son soulagement via un communiqué: "C'est un immense soulagement. Il y a quelques jours, nous demandions que chacun prenne ses responsabilités. C'est donc chose faite. Nous regrettons toutefois d'avoir dû jouer avec la mort ; qu'importe, nous reviendrons encore plus forts. À samedi", peut-on lire.

"On est satisfait de tout le travail fourni"

Dans des propos recueillis par L'Equipe, Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines a tenu à souligner le travail de l'ensemble des acteurs du dossier: "Le peuple bordelais a participé à mettre tout le monde devant ses responsabilités le 9 juillet par un rassemblement de grande envergure qui a démontré l'âme et la contenance de ce club. On est satisfait de tout le travail fourni par les institutionnels, les politiques, le club au scapulaire et la direction. Le bémol, c'est que contrairement à l'an dernier, on n'est pas en L1. "

Dans leur communiqué, les supporters bordelais ont souhaité dédier cette "victoire" à leur "ami Micka, parti prématurément il y a deux ans jours pour jour." De son côté, Gérard Lopez a fait savoir que les billets pour le match contre Valenciennes prévu samedi seraient gratuits.