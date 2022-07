Bordeaux: Lopez savoure après le maintien du club en Ligue 2... et offre des places aux supporters

Gérard Lopez, président de Bordeaux, a réagi sur Twitter au maintien du club en Ligue 2 en publiant un message accompagné du morceau de rock accompagnant les joueurs sur le terrain et en offrant des places pour le match face à Valenciennes, programmé samedi mais potentiellement reporté.

Gérard Lopez a partagé son soulagement après la décision du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) de maintenir Bordeaux en Ligue 2, ce mercredi. La FFF a suivi l’avis favorable du CNOSF, émis lundi et jugeant "excessive" la sanction infligée par la DNCG de reléguer le club administrativement en National 1. Quelques minutes après l’officialisation de la nouvelle, le président bordelais a réagi sur Twitter.

"Une excellente nouvelle pour les Girondins et le foot français, a-t-il écrit. Maintenant place au sport! Le soutien de nos supporters a été essentiel et c'est pourquoi j'ai décidé d'offrir les places pour Bordeaux-Valenciennes. Plus de détails très vite." Il a accompagné son message du morceau Narcotic de Liquido, sorti en 1999 devenu un tube mondial, qui est la musique d’entrée des joueurs sur le terrain.

Places offertes pour le match face à Valenciennes... potentiellement reporté

Le dirigeant offre donc aussi des places pour la réception de Valenciennes, programmée samedi (19h) pour la première journée de Ligue 2. Mais ce match pourrait être reporté en raison des très courts délais pour le préparer. Selon 20 Minutes, le VAFC devrait faire une demande pour décaler la rencontre et Bordeaux aurait indiqué qu’il ne s’y opposerait pas.

Le club a aussi publié un communiqué pour faire part de son soulagement. "Nous saluons cette décision qui est un immense soulagement pour le club, nos joueurs et joueuses, ainsi que pour nos 300 salariés, partenaires et supporters qui ont continué à croire en notre projet et notre détermination à le défendre, a écrit le directeur général délégué Thomas Jacquemier. Nous nous sommes battus avec l'ensemble des amis et soutiens du club pour un projet sportif et économique qui permet au FCGB d'écrire une nouvelle page de son histoire sur des bases saines. Notre objectif est désormais claire: remonter le plus rapidement possible en Ligue 1."

Invité de l’After Foot sur RMC le 12 juillet dernier, Lopez avait détaillé les nombreux efforts fournis par le club en commission d’appel avec notamment une nette réduction de la dette, des ventes de joueurs et un budget bouclé pour la saison à venir.

"En première instance (face à la DNCG), il y avait un élément qui manquait pour des raisons assez claires et nettes, avait-il confié. Lors de l'appel, deux cabinets d'audit reconnus mondialement, trois cabinets d'avocats, un tribunal de commerce ont travaillé sur les réponses aux demandes de la DNCG. Pour toutes ces personnes et institutions, elles étaient claires et nettes. Peut-être que la communication n'a pas été bonne. La motivation qu'on a reçue (de la DNCG) est assez étrange. On a travaillé à simplifier le tout. Depuis, on a fait deux choses: j'ai fait bloquer 24 millions au lieu des 10 au départ. Si le club reste en Ligue 2, l'argent lui revient. Puis on réduit la dette au niveau du club à hauteur de 40 millions. On a trouvé un accord avec les prêteurs, qui renoncent à 75% de la dette."