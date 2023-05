Bousculade meurtrière au Salvador: un an de matches à huis clos pour le club hôte

La fédération salvadorienne de football a annoncé ce mardi que le club d'Alianza avait été tenu pour responsable de la bousculade meurtière qui a tué 12 personnes samedi lors d'un match à San Salvador. L'équipe a écopé d'une sanction d'un an de matchs à huis clos.

Alianza accusé de "négligence"

"La responsabilité des événements survenus au stade de Cuscatlán au cours du match est imputable (à l'Alliance, NDLR) en tant qu'équipe locale et donc organisatrice du match", précise la décision de la commission disciplinaire de la Fesfut. Alianza a ainsi été condamné à "jouer à huis clos, sans le soutien de spectateurs pendant une période d'un an" et à s'acquitter avant le 21 juillet du versement d'une amende de 30.000 dollars, précise la fédération.

Celle-ci a conclu qu'Alianza n'avait "pas adopté de mesures visant à prévenir les événements" ou l'avait "fait avec négligence". Elle a notamment estimé que les contrôles d'accès au stade avaient été "manifestement déficients".

12 personnes mortes lors de la bousculade

Le club adverse, FAS, a été déclaré vainqueur 2-0 de cette rencontre comptant pour les quarts de finale retour du tournoi de clôture du championnat local et l'Alianza, qui s'était incliné 1-0 à l'aller, est par conséquent éliminé. Alianza, qui assure participer à l'enquête judiciaire, est également accusé de "manque de collaboration" par la Fesfut car elle n'a pas présenté de rapport à la commission de discipline.

Au moins 12 personnes sont mortes samedi lors d'une bousculade entre supporteurs dans le stade Cuscatlan, d'une capacité de 35.000 places. Plus de 500 autres ont dû recourir à une prise en charge médicale. Le drame s'est produit autour de la 15e minute quand des supporters ont essayé d'entrer dans l'enceinte, l'une des plus grandes d'Amérique centrale.