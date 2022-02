Brésil: des joueurs de Bahia blessés par une explosion dans leur bus

Une explosion est survenue dans le bus des footballeurs et du staff de l'EC Bahia, jeudi soir au Brésil avant un match de coupe. Deux joueurs ont notamment été blessés.

Le match a tout de même eu lieu. Avant d'affronter le Sampaio Correa FC en Coupe du Nord-Est du Brésil, jeudi soir, l'Esporte Clube Bahia a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été touché par "l'explosion d'une bombe" dans le bus des joueurs à Fonte Nova. Plusieurs blessés sont à déplorer. Le gardien de but Danilo Fernandes, atteint par des éclats au visage, a dû être transporté à l'hôpital. Le défenseur Matheus Bahia a également été touché, au bras. La détonation a aussi fait des dégâts sur la voiture d'une passante.

Danilo Fernandes a posté un message rassurant sur les réseaux sociaux. "Je dois juste remercier Dieu d'être en vie! Il prend soin de moi", a-t-il notamment écrit dans une story Instagram.

Bahia s'est imposé

Les circonstances de cette explosion restent à établir. Selon Globo, l'engin explosif pourrait avoir été lancé à travers la vitre du bus par des supporters. Deux autres engins auraient été lancés.

Une enquête a été ouverte par la police. "Nous allons collecter des images et récolter les témoignages des joueurs et des témoins. Nous agirons avec un maximum de détermination pour identifier et arrêter les auteurs", ont fait savoir les autorités. Aucune interpellation n'a toutefois été effectuée dans la soirée. Deux suspects seraient néanmoins recherchés.

Malgré cette explosion, l'EC Bahia a tout de même joué. Et l'équipe de Guto Ferreira, l'entraîneur, qui a salué la "dignité et le professionnalisme" de son groupe, s'est imposée 2-0.