Brésil: Neymar regrette le désintérêt des supporters brésiliens pour la Seleçao

Dans un live sur Twitch en compagnie de Ronaldo, Neymar a estimé que l’équipe du Brésil ne faisait plus vibrer ses supporters. La star du PSG espère d'ailleurs que la Coupe du monde 2022 au Qatar favorisera un rapprochement entre la Seleçao et son public.

Il ne ressent plus la même passion. Et ça l’affecte sérieusement. Lors d’un live organisé sur Twitch par Alexandre Gaules, une célébrité du réseau, et Ronaldo (R9), Neymar a regretté que les supporters du Brésil se désintéressent de la Seleçao.

"Quand on gagne, c’est merveilleux. L’amour que les Brésiliens te donnent est incroyable. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, l’équipe du Brésil s’est beaucoup éloignée de ses supporters, a expliqué la star du PSG. Je ne sais pas pourquoi, quand ça a commencé ni pourquoi c’est arrivé, mais on peut le voir lors de nos matchs, qui sont rarement commentés. Peu de gens savent quand nous jouons."

Une situation qui chagrine le dribbleur de 30 ans, nostalgique de l’époque où le maillot jaune déclenchait une vague d’émotions à travers tout le pays. "C’est triste d’avoir l’impression que ce n’est pas important quand la Seleçao joue, souffle Neymar. Quand j’étais enfant, un match de l’équipe nationale, c’était un événement. Il fallait se préparer, retrouver sa famille, on enfilait le maillot brésilien, on sortait les drapeaux. C’était l’asado (le barbecue, ndlr), le gâteau, chacun chez soi. C’était un événement. Aujourd’hui, ça n’a plus la même importance. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là."

Pour Neymar, la France est l'adversaire le plus dangereux

L’artiste parisien, qui vient de reprendre la compétition après sa blessure à la cheville gauche, compte sur la Coupe du monde 2022 pour raviver la flamme: "J’espère que tout ça va changer, que les supporters brésiliens soutiendront à nouveau l’équipe nationale, pour être ensemble et aller chercher la Coupe du monde. C’est ce que tout le monde veut." Interrogé sur le sujet, Ronaldo, sacré en 1994 (sans jouer) et 2002, en appelle aux instances du foot brésilien pour améliorer les choses: "Je pense que la Fédération brésilienne (CBF) doit établir un meilleur plan de communication pour rapprocher les fans de l’équipe nationale. Parce que la Selaçao est notre héritage. L’une de ses forces, ce sont ses fans. La CBF doit travailler pour reconstruire cette relation."

A l’heure de se projeter sur le Mondial au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre, Neymar a donné les noms des adversaires les plus dangereux pour le Brésil. Avec, dans l’ordre: la France, l’Allemagne et l’Argentine. Autrement dit: Kylian Mbappé, le cauchemar de la demi-finale 2014 (défaite 6-1 au Maracana) et Lionel Messi.