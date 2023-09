Brésil: Dimitri Payet a fait ses débuts avec Vasco de Gama, son entraîneur satisfait

Désormais joueur du Vasco de Gama, Dimitri Payet a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs dimanche soir à Bahia (1-1) lors de la 22e journée du championnat brésilien. Son entraîneur Ramon Diaz a souligné "sa présence" même si le milieu offensif doit se "remettre en forme".

Dimitri Payat a effectué ses débuts avec le Vasco de Gama. Après la fin de son aventure avec l'OM cet été, le milieu offensif français est entré en jeu en début de seconde période dimanche avec son nouveau club brésilien, lors d'un match nul (1-1) à Bahia pour le compte de la 22e journée du championnat local.

"Il doit continuer à travailler", estime son entraîneur

Principal renfort du club carioca pour la dernière partie du tournoi, l'ex-Marseillais de 36 ans a remplacé Serginho à la pause. Sur la pelouse de la Fonte Nova Arena de Salvador (nord-est), Dimitri Payet n'a pas été directement impliqué sur l'égalisation de son équipe, obtenue sur pénalty à la 63e minute.

Entraîneur de Vasco de Gama, Ramon Diaz s'est prononcé sur son nouveau joueur: "Il n'est avec nous que depuis peu de temps, il n'est pas encore à 100 %, il doit continuer à travailler, a déclaré le technicien argentin. Nous avons deux semaines pour le remettre en forme. Mais c'est un joueur important, il a beaucoup de présence, il doit juste rester en forme."

"Je suis content de lui et il va certainement s'améliorer à l'avenir, a ajouté Diaz sur Payet. Je pense que le plus important est qu'il aille bien. J'ai aimé la position dans laquelle il a joué. Nous avons eu plus de présence. En seconde période, nous avons pu mieux jouer, égaliser et nous aurions pu gagner."



Vasco de Gama, actuellement 18e sur 20, s'est renforcé avant la fin de saison pour tenter d'éviter la relégation. Trente-huit fois international chez les Bleus, Payet pourrait être titularisé pour la première fois lors du prochain match, samedi 16 septembre, à l'occasion du prestigieux derby de Rio contre Fluminense.