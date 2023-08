Vasco de Gama: Payet raconte son coup de fil à Gerson et Luis Henrique avant de rejoindre le Brésil

Dimitri Payet, nouveau joueur de Vasco de Gama, révèle avoir contacté ses anciens partenaires à l’OM Gerson et Luis Henrique avant de rejoindre le Brésil. "J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs", assure-t-il.

Dimitri Payet s’est bien renseigné avant de rejoindre le Brésil et Vasco de Gama. Deux jours après avoir reçu un accueil délirant à son arrivée à Rio de Janeiro, le numéro 10 français tenait sa première conférence de presse ce vendredi. Il revient sur son choix brésilien, bien aidé par les conseils de plusieurs anciens partenaires à l’OM.

"J'ai eu Gerson au téléphone, je voulais savoir comment il voyait le Brésil et parler de Vasco, explique-t-il dans des propos relayés par Globo Esporte. Nous avons passé deux ans ensemble, j'étais à ses côtés dans le vestiaire. Je l'ai aidé quand il est arrivé en France, c'était difficile pour lui au début. J'ai senti qu'il pouvait m'aider et il m'a dit que ce serait bien de venir ici".

"L'équipe de Vasco rappelle celle de l’OM, qui est une équipe de guerriers"

Mais Gerson n’est pas le seul ancien partenaire brésilien de Dimitri Payet à avoir été sondé. "J'ai parlé à Luis Henrique de Botafogo et j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sur Vasco", apprend-il. Il décrit aussi son nouveau club comme "un géant, pas seulement au Brésil", "légendaire et historique’ et dont ‘la lutte contre le racisme" a aussi touché. "C'est le choix du foot et pas de l'argent", lançait-il déjà au micro de RMC Sport.

"Ce sera un grand défi, c'est certain, ajoute-t-il sur les objectifs à venir. Je connais la pression et la difficulté. D'une certaine manière, l'équipe de Vasco rappelle celle de l’OM, qui est une équipe de guerriers et qui n'est pas au bon endroit (classée avant-dernière en championnat). C'est toute une équipe qui apportera du renouveau et de l'espoir"

"Je connais les responsabilités et je suis là pour les assumer"

L’international français se veut patient, puisqu’il ne sait pas encore s’il sera prêt pour le prochain match (dimanche à 16h). "Je suis un joueur qui aime exactement cela, les défis et les responsabilités, conclut-il. J'ai eu l'occasion d'être capitaine de l’OM pendant 10 ans. Je connais la pression, je connais les responsabilités et je suis là pour les assumer"