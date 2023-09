Brésil: hospitalisé pour une infection urinaire, Zagallo sort de l'hôpital

Hospitalisé pendant deux semaines pour une infection urinaire, Zagallo a annoncé ce vendredi son "retour" dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le Brésilien Mario Lobo Zagallo, légende vivante du football, a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux être sorti de l'hôpital où il était soigné depuis plus de deux semaines pour une infection urinaire, à 92 ans. "Merci à tous pour votre affection, je suis de retour", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram dans laquelle on le voit rentrer chez lui dans un fauteuil roulant.



"Je suis plus fort que jamais, vous allez devoir me supporter!", a-t-il ajouté dans le message qui illustre la vidéo. Celui qui est entré dans l'histoire du football en devenant le premier à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur (1958 et 1962) et sélectionneur (1970) avait été hospitalisé le 15 août dernier, selon la clinique privée Barra d'Or de Rio de Janeiro.

Il y a un an, il avait été hospitalisé près de deux semaines dans une unité de soins semi-intensifs dans la même clinique de Rio, pour une infection respiratoire. Ancien ailier gauche, Zagallo a été sacré champion du monde en tant que joueur aux côtés de cracks comme Pelé ou Garrincha, en 1958 et en 1962.



Le "Vieux loup" a ensuite été sélectionneur du Brésil champion du monde en 1970, considéré comme l'une des meilleures équipes nationales de tous les temps, avec Pelé, Jairzinho, Tostao ou Gerson. Seules deux autres personnalités ont gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur, l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990), et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).