Brésil: le craquage de Fred, ancien joueur de Lyon, excédé par les roulades d’un adversaire

Fred (38 ans), ancien attaquant de Lyon (2005-2009), n’a pas apprécié de se faire chambrer par un adversaire qu’il a poussé au sol avant de le relever avec véhémence pour mettre un terme à ses roulades intempestives.

A 38 ans, Fred n’est pas décidé à se laisser humilier par la jeune garde. L’ancien attaquant de Lyon a un peu dégoupillé mercredi lors de la défaite de son équipe de Fluminense face à Fortaleza (0-2), comptant pour de la 24e journée du championnat brésilien. Alors que l’arbitre venait d’arrêter le jeu (76e), Ronald (24 ans), milieu de terrain de Fortaleza, s’est amusé à faire un petit coup du sombrero sur l’ancien Lyonnais (2005-2009).

Cela n’a pas plus à l’international brésilien (39 sélections, 16 buts) qui a poussé son adverstiaire au sol en lui assénant un coup à gorge. Ce dernier a alors enchaîné une chorégraphie de roulades qui a eu le don d’exaspérer encore plus Fred. L’attaquant s’est précipité pour relever de force Ronald en tirant sur son maillot. Son geste a provoqué un attroupement et lui a valu un carton jaune.

Hormis son passage à Lyon, Fred a effectué tout le reste de sa carrière au Brésil avec l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et Fluminense qu’il a rejoint en 2020 après un passage entre 2016 et 2018. Mercredi, il a enfin joué devant le public (3.000 personnes ont assisté à la rencontre) depuis son retour et a été le joueur le plus acclamé.

La semaine dernière, l'ancien Lyonnais est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat (155, derrière Roberto Dinamite, 190) en dépassant Romario (154). Il a marqué 17 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Fluminense est actuellement 9e du championnat alors que Fortaleza remonte à la quatrième place.