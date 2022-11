Brésil: Pelé hospitalisé en urgence, la situation inquiète malgré les messages rassurants de ses proches

L'ancien joueur brésilien Pelé est hospitalisé depuis mardi dans un hôpital de Sao Paulo. Désormais âgé de 82 ans, la légende de le Seleçao et du football mondial se bat contre un cancer et pourrait également souffrir de confusion mentale alors que son état de santé met le Brésil en émoi. La famille de Pelé a tenu à rassurer les fans.

A l'heure où la Seleçao de Neymar cherche à remporter un sixième titre lors de la Coupe du monde disputée au Qatar, le Brésil s'inquiète également pour la santé de Pelé. Le "roi" du football auriverde, seul triple vainqueur du Mondial est hospitalisé depuis mardi soir à l'hôpital Albert Einstein, dans le sud de São Paulo.

Selon les informations de ESPN Brazil, l'icône du ballon rond a été pris en charge dans l'urgence après un gonflement dans tout son corps. A son arrivée dans l'établissement médical, lessoignants ont aussi identifié une "insuffisance de la décompensation cardiaque".

La chimiothérapie ne donnerait pas de résultats

Déjà suivi pour un cancer, Pelé a subi une batterie d’examens ce mercredi. Selon les informations dévoilées par la presse brésilienne, la chimiothérapie suivie pour traiter sa maladie ne porterait pas se fruits pour l’instant.

Les tumeurs présentes dans le corps de l’ancienne star de l’équipe du Brésil n’auraient ainsi pas été réduites. La situation constituerait donc un motif d’inquiétude pour le personnel médical et les membres de la famille du Roi Pelé.

La famille de Pelé se veut rassurante

Présenté comme assez agité lors de son arrivée à l’hôpital Albert Einstein, Pelé aurait également été diagnostiqué avec une confusion mentale et éprouverait des difficultés à s’alimenter. Face à la peur grandissante au Brésil, l’un des fils de l’ancien footballeur a tenu à se montrer rassurant.

"Il va bien, c’est juste les mêmes tests qu’il fait à l’hôpital Albert Einstein, a expliqué Joshua Nascimento mercredi midi auprès de UOL Esporte. Tout est sous contrôle, pour autant que je sache."

Une posture partagée par sa sœur Kely Nascimento dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"Salut mes amis. Beaucoup d'alarmes dans les médias aujourd'hui concernant la santé de mon père. Il est à l'hôpital pour réguler sa médication, a ainsi écrit l’une des filles de Pélé qui a assisté à plusieurs matchs du Mondial 2022 au Qatar. Je ne saute pas dans un avion pour y courir. J'y serai pour le Nouvel An et promets de poster quelques photos. Il n'y a ni surprise ni urgence. Nous sommes très reconnaissants pour l'affection et l'amour que vous nous transmettez."