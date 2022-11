Brésil: Neymar trop court pour les huitièmes de finale?

Sorti touché à la cheville contre la Serbie lors du premier match, Neymar s'est vu diagnostiquer une entorse à la cheville droite. Espéré pour les huitièmes de finale, il pourrait finalement être trop court. Sa participation au reste du Mondial est même remise en cause.

Neymar out pour le reste du Mondial? TNT Sports Brésil instaure le doute ce mercredi. D'après le média brésilien, il y a peu de chance de voir Neymar revenir en huitième de finale, ce qui était initialement espéré.

Il y aurait même un doute sur sa capacité à rejouer lors de ce Mondial. Victime d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire, Neymar travaille quotidiennement pour espérer revenir en cours de compétition. Mais son travail acharné et sa motivation pourraient ne pas suffire. Le joueur reste optimiste, et son objectif est de revenir, idéalement en huitièmes de finale, mais le staff se montrerait beaucoup plus prudent. Quoi qu'il en soit, l'attaquant du PSG est d'ores et déjà forfait face au Cameroun vendredi.

Danilo et Alex Sandro également touchés

Egalement touchés, Les latéraux Danilo et Alex Sandro sont en soins. Pour le latéral droit, l'objectif des huitièmes de finale paraît optimiste, voire utopique. D'autant qu'Eder Militao a montré face à la Suisse qu'il pouvait être très bon à ce poste. Pour Alex Sandro en revanche, les nouvelles sont bonnes et il paraît tout à fait envisageable au sein du staff brésilien de l'aligner en huitèmes de finale.

Qualifié avec six points, la Seleçao jouera la premièreplace face au Cameroun, qui jouera lui sa qualification. Tite devrait aligner un onze très remanié.