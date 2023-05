Brésil: "Traître", "égoïste"... anciens coéquipiers, Romario et Bebeto se déchirent en politique

Champions du monde ensemble en 1994 avec le Brésil, Romario et Bebeto, investis en politique depuis plusieurs années et un temps réunis au sein du même parti, se font la guerre par médias interposés.

Même les meilleurs duos ne durent pas éternellement. Il y a bientôt 30 ans, Romario et Bebeto faisaient les beaux jours du Brésil, champion du monde aux Etats-Unis en 1994 grâce à ses deux attaquants. Depuis, les deux hommes ont chacun débuté une carrière politique qui leur vaut aujourd'hui de se faire la guerre, l'un étant membre du parti du président Lula, l'autre sénateur du parti de Jaïr Bolsonaro.

"Bebeto est un traître, a expliqué Romario dans le podcast brésilien Cheguei. Il m'a trahi en politique. Il m'a lâché. Il y a des choses dans la vie que je garde pour toujours, en politique comme en dehors. Je vois ça tous les jours, mais quand ça arrive avec une personne avec qui tu as vécu et avec qui tu as une relation d'amitié, c'est triste. Malheureusement, c'est comme ça."

"Qui est-il pour me qualifier de traître ?"

Il y a quelques années, en 2017, Romario et Bebeto s'étaient unis politiquement au sein du parti centriste Podemos. Mais Romario, sénateur de Rio de Janeiro, a rejoint en 2021 le Patri libéral de Bolsonaro, alors que Bebeto, ancien député de Rio de Janeiro, est membre du Parti des travailleurs de Lula, revenu au pouvoir lors de la dernière élection présidentielle.

"Qui est-il pour me qualifier de traître ?, a répondu Bebeto à Romario via le média brésilien UOL. Romario vieillit et devient sclérosé, il dit beaucoup de bêtises. J'ai une carrière complète dans le football et en politique, je ne me suis jamais retrouvé dans des polémiques. Je ne peux pas en dire autant de lui, c'est un égoïste, il pense toujours à lui-même."

Une preuve que l'amitié ne survit pas toujours à la politique. "Je n'ai trahi personne, a ajouté Bebeto. La politique se fait en groupe et Romario ne pense qu'à lui. Personne ne fait rien seul. Le football et le politique se font de manière collective et Romario est un individualiste." Il est très loin, le temps où les deux hommes célébraient leurs buts ensemble.