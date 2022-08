Brésil: un narcotrafiquant arrêté alors qu'il regardait un match au Maracana

La police brésilienne a arrêté le chef du trafic de drogue dans un bidonville de Rio de Janeiro dans la nuit de mercredi à jeudi... alors qu'il regardait un match de Coupe du Brésil au stade Maracana, entre Fluminense et Fortaleza.

Mercredi dernier, lors du match de quart de finale de la Coupe du Brésil entre Fluminense et Fortaleza (2-2) au Maracana, les forces de sécurité brésiliennes ont déployé une opération de police qui a conduit à l'arrestation d'un trafiquant de drogue présumé de Rio de Janeiro.

Un maillot de Fluminense à son nom

Ce chef de la mafia est Marco Aurelio dos Santos Rocha, connu sous le nom de "El Foka", qui a été arrêté pendant le match. Le baron de la drogue brésilien est accusé de diriger l'ensemble du trafic de drogue dans une région de la métropole de Rio de Janeiro, connue sous le nom de Castelar.

Selon le média Lance, "El Foka" avait fait l'objet de deux mandats d'arrêt liés au trafic de drogue, en plus de plusieurs inculpations pour des homicides commis dans la région, ce qui avait entraîné sa fuite au cours des derniers mois. Les forces de sécurité ont signalé son arrestation via les médias sociaux.

Les autorités ont pu détecter l'homme parce qu'il portait un maillot "Flu" avec son surnom au dos, "El Foka", ainsi que plusieurs images de lui encourageant le club brésilien pendant les qualifications. L'arrestation de "Foka" est intervenue après que les autorités brésiliennes ont lancé mercredi une opération contre un réseau de corruption composé de fonctionnaires et d'hommes d'affaires qui facilitaient la contrebande et le trafic de drogue dans le port d'Itaguaí, l'un des plus importants du pays.



Pour l'instant, la date du procès de Marcelo Aurelio, qui est déjà en état d'arrestation, est inconnue. La police brésilienne devrait fournir plus de détails sur ce qui s'est passé dans les prochains jours.