Bretagne: une bagarre éclate entre supporters en R1, deux mineurs blessés dont un enfant de 10 ans

Le match de Régional 1 entre Redon et Bains-sur-Oust (Île-et-Vilaine) a été arrêté après des violences entre spectateurs. Trois personnes ont été blessées, dont un enfant de 10 ans et un adolescent de 17 ans.

Un match de Régional 1 a tourné au cauchemar ce samedi, à Redon (Bretagne). La rencontre entre le FC Atlantique Vilaine et Bains-sur-Oust a été arrêtée vers 20h30 en raison d'une bagarre entre supporters, rapporte Ouest France. Parmi les 1.200 personnes présentes, trois d'entre elles ont été blessées. Un enfant de 10 ans aurait reçu un coup de poing dans l'oeil et un jeune de 17 ans aurait "le nez cassé et la mâchoire fissurée", selon Charles Prioux, le président du club de Bains-sur-Oust.

"Les deux sont choqués et vont voir un médecin légiste pour constater les blessures", a-t-il confié, en ajoutant qu'il comptait mettre en place "une cellule psychologique" alors que des enfants "ont fait des cauchemars" et sont "sous le choc." Une victime a été transportée au centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir.

Une enquête ouverte

Alors que le score était de 2-0 pour le FC Atlantique Vilaine, les joueurs de Bains-sur-Oust ont refusé de poursuivre le match, qui a été arrêté à un quart d'heure de la fin. "L’équipe a pris cette décision à l’unanimité à cause du danger, justifie le président du club, Charles Prioux. On nous reproche d’avoir arrêté le match parce qu’on perdait 2-0. Mais c’était très violent, tout le monde était choqué." Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Redon pour déterminer les circonstances ayant conduit aux violences et pour identifier les auteurs.

Selon le président de Bains-sur-Oust, "une dizaine de personnes a couru sur la piste d'athlétisme" pour venir frapper les supporters de l'équipe visiteuse, qui étaient derrière la main courante, face à la tribune du stade. Ce dernier a également déploré la sécurité mise en place autour de ce match.

Une banderole provocante

De son côté, le président de Redon assure que les violences ne viennent pas "des gens du FCAV mais extérieurs". "Je suis triste parce que c’était une belle fête du foot. Elle a été gâchée. On était présents à l’entrée du stade pour s’assurer que personne ne pose problème, complète Anthony Mézière, qui souhaite porter plainte après cette triste soirée. Mais c’était un match de Régional 1, entre deux clubs qui se connaissent. Ce n’est pas normal que l’on doive faire appel à des stadiers à ce niveau."

Une banderole affichée par les supporters de Bains aurait également "choqué" une partie des supporters. Il était écrit: "Votre rêve ? Notre ferveur ! Notre souhait ? Vous achever (sic)."