Allemagne: Hambourg célèbre trop tôt sa montée en Bundesliga, doublé sur le fil par Heindenheim

Les supporters d’Hambourg se sont montrés un peu trop expressifs dans la foulée de la victoire de leur équipe lors de la dernière journée de deuxième division allemande. Car quelques instants plus tard, Heindenheim a renversé la situation et envoyé le HSV en barrages.

C’est ce qu’on appelle un gros coup de froid. Ce dimanche après-midi, Hambourg s’est imposé sur la pelouse de Sandhausen dans le cadre de la 34e et dernière journée de 2.Bundesliga (1-0). Au coup de sifflet final, les supporters ont célébré sans retenue, comme s’ils avaient validé leur montée dans l’élite. Mais Heidenheim leur en a finalement privé, marquant deux buts dans le temps additionnel, pour accéder pour la première fois à l’élite du football allemand.

Des buts aux 93e et 99e minute

Derrière Darmstadt (67 points), corrigé sur la pelouse de Greuther Fürth (0-4) mais qui avait déjà validé sa montée, Hambourg comptait 66 longueurs au terme de son match, soit 2 de plus qu’Heindenheim, mené dans le même temps contre Ratisbonne. Un penalty de Beste (90e+3) et un dernier but de Kleindienst (90e+9) lui ont donc permis d’inverser la tendance sur le gong (3-2) pour prendre 3 points et grimper à la première place du championnat, décrochant même un titre de champion en prime.

Pourtant, la pelouse de Sandhausen avait été envahie par les supporters hambourgeois, persuadés de remonter en Bundesliga cinq ans après l’avoir quitté. Apprenant ensuite la nouvelle, ils se sont effondrés, certains écrasant même quelques larmes. Hambourg termine donc 3e et devra passer par un barrage face à Stuttgart pour valider sa montée. Et il faudra vite se relever, puisque le match aller est prévu jeudi prochain, quatre jours avant le retour à domicile.