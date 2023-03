Bayern: Kahn explique pourquoi il a viré Nagelsmann

Lors de la présentation de Thomas Tuchel comme entraîneur du Bayern ce samedi à Munich, le président bavarois Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic ont expliqué pourquoi ils ont décidé de se séparer de Julian Nagelsmann avant la fin de la saison.

Clap de fin pour Julian Nagelsmann. Présent sur le banc du Bayern Munich depuis 2021, le jeune entraîneur allemand (35 ans) a officiellement pris la porte vendredi. Ainsi en a décidé de la direction du géant bavarois qui a intronisé Thomas Tuchel sur le banc. Lors de la présentation de l’ex-coach du PSG ce samedi en milieu de journée, l’état-major du Bayern est revenu sur le limogeage inattendu (et très coûteux) de l’ex-entraîneur de Leipzig.

Oliver Kahn s’est défendu d’avoir agi sous le coup de l’émotion après un revers fâcheux sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-1). "C’est notre devoir et notre travail d’assurer le succès sur le plan sportif. Les derniers jours ont été difficiles. Ce n’est pas une réaction de panique, cela n’a rien à voir, a déclaré le président du Bayern. On a regardé tout ça de près. C’est une décision mûrement réfléchie."

"On ne peut pas être satisfait des résultats de la seconde partie de saison"

Pour expliquer ce départ, la direction du Bayern pointe l’absence de progrès de l’équipe et quelques flottements apparus dès la saison 2021-2022. "La courbe de performance ne cesse de baisser", regrette Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern. Si le Bayern s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du PSG et briguera une place dans le dernier carré face à Manchester City, les partenaires de Dayot Upamecano ont perdu les commandes de la Bundesliga au profit du Borussia Dortmund. Et ils ont déjà chuté deux fois en 2023.

Oliver Kahn, qui a reconnu avoir peu dormi ces derniers jours, attendait davantage de Nageslmann qui reste malgré tout, selon lui, "un excellent entraîneur" : "Nous avons l’une des meilleures équipes d’Europe et pourtant les performances ne se sont pas améliorées, déplore l’ex-gardien international. On ne peut pas être satisfait des résultats de la seconde partie de saison et de nos performances." Et de faire comprendre qu'une rupture avec le vestiaire existait: "Julian est un entraîneur de haut niveau, mais l’alchimie ne correspondait pas."

Thomas Tuchel fera ses grands débuts sur le banc du Bayern le 1er avril lors du Klassiker face à Dortmund, à l’Allianz Riviera.