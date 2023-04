Bayern: le petit tacle de Tuchel au PSG et à Chelsea

Si son nom a circulé pour revenir au PSG, Thomas Tuchel est finalement parti au Bayern Munich. Il a idéalement lancé son aventure bavaroise avec un succès 4-2 contre Dortmund. Le coach allemand en a profité pour revenir sur ses départs du PSG et ed Chelsea.

Thomas Tuchel serait-il rancunier du PSG? Pour sa première avec le Bayern Munich, l'Allemand ne pouvait rêver mieux. Les Munichois se sont imposés 4-2 ce samedi contre le Borussia Dortmund. Une victoire qui permet au Bayern de reprendre la tête de la Bundesliga.

En zone-mixte après le match, Thomas Tuchel a réagi à l'éviction de son prédécesseur Julian Nagelsmann : "Je ressens ce que Julian traverse. J'ai été dans une situation similaire deux fois auparavant. Mon renvoi de mes deux clubs précédents (le PSG puis Chelsea) n'avait pas grand-chose à voir avec moi. C'est la vie d'un entraîneur. On va essayer de faire une belle fin de saison, également pour Julian et son équipe."

Thomas Tuchel avait été limogé du PSG le 24 décembre 2020, après un succès 4-0 contre Strasbourg, six mois avant la fin de son contrat. A l'époque, l'entraîneur allemand venait de finir premier du groupe de Ligue des champions devant Leipzig et Manchester United. Paris était troisième de Ligue 1 à un petit point de Lille et Lyon.

Son successeur, Mauricio Pochettino, avait terminé deuxième de l'exercice 2020/2021 et le parcours du PSG en Ligue des champions avait pris fin en 1/2 finale contre Manchester City. Quelques mois auparavant, le désormais nouveau coach du Bayern Munich avait permis au PSG de se qualifier en finale de la Ligue des champions. Une performance que Paris n'a jamais pu réitérer.

Environ un mois après son licenciement du PSG, Thomas Tuchel avait rejoint Chelsea. Il a permis aux Blues de gagner la deuxième Ligue des champions de l'histoire du club seulement cinq mois après sa nomination, le sésame derrière lequel le PSG court depuis mainteant un peu plus de dix ans et l'arrivée des Qataris.

L'Allemand a été remercié le 7 septembre 2022 par Chelsea. Le bilan de son successeur, Graham Potter, n'est pour l'instant pas brillant. Toujours en lice en Ligue des champions où ils vont affronter le Real Madrid en quart de finale, Chelsea pointe actuellement à la 11e place en Premier League. Les Blues se sont d'ailleurs inclinés ce samedi à domicile contre Aston Villa, 0-2.

Désormais au Bayern Munich depuis quelques jours, les débuts de Thomas Tuchel sont idylliques. Leader de Bundesliga, le club de la Bavière affrontera Manchester City en quart de finale. Avant cela, Munich affrontera deux fois Fribourg, 4e de Bundesliga, dont une fois en coupe d'Allemagne.