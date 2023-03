"Une réunion de cinq minutes", Tuchel raconte comment il s’est fait virer de Chelsea

A la veille de ses grands débuts avec le Bayern Munich pour le choc face au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel est revenu sur son limogeage de Chelsea au mois de septembre.

Samedi, tous les regards convergeront vers le banc du Bayern. A l’Allianz Arena, Thomas Tuchel dirigera pour la première fois l’équipe bavaroise lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund samedi (18h30). Un sommet du championnat allemand pour débuter sa nouvelle aventure qui n’effacera pas totalement l’amertume voire la rancœur sept mois après avoir été viré de Chelsea. Le 7 septembre dernier, celui qui a offert aux Blues la première, et la seule, Ligue des champions de son histoire (2021), était limogé au lendemain d’une défaite en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (1-0). "Un choc", confie-t-il au Daily Mail.

"Je n’étais pas d’humeur à parler"

"Bizarrement, j’avais un pressentiment en me rendant au centre d’entraînement, se souvient l'Allemand. La réunion (avec ses dirigeants) ne ressemblait pas aux autres. Elle fut très courte. Il était environ 8h du matin et ça a duré entre trois et cinq minutes. Je n’étais pas d’humeur à parler."

Muet et abasourdi : "La décision était prise et honnêtement, ça a été un choc pour nous tous. On pensait être au bon endroit au bon moment, on pensait pouvoir accomplir de grandes choses. On voulait rester longtemps." Aujourd'hui encore, Thomas Tuchel avoue que ce licenciement lui "fait toujours mal". Avait-il perdu son vestiaire ? L’ancien entraîneur du PSG assure avoir reçu des messages de ses anciens joueurs et être toujours en contact avec certains Blues." La page Chelsea tournée, Thomas Tuchel tentera de "se venger" en décrochant une 2eme Ligue des champions, la septième dans l'histoire du Bayern.