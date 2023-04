Bayern: Tuchel explique comment le vestiaire a réagi à la bagarre entre Mané et Sané

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match entre le Bayern et Hoffenheim, Thomas Tuchel est revenu sur l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané, ayant eu lieu à l'issue du quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (défaite 3-0). Le Sénégalais a depuis été suspendu par le club bavarois.

Thomas Tuchel est revenu ce vendredi en conférence de presse sur l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané ayant eu lieu à l'issue du quart de finale aller contre Manchester City mardi dernier. Le joueur sénégalais a été suspendu par le Bayern Munich. Une punition qu'a justifié l'entraîneur allemand en conférence de presse.

"Nous avons mis les choses au clair"

"Nous sommes très occupés, je n'ai pas assisté à l'incident, retrace Thomas Tuchel. J'ai immédiatement parlé à toutes les personnes concernées dans la soirée et le mercredi. C'était nécessaire, car l'incident était flagrant. Il était important pour moi que nous clarifions les choses - c'est ce que nous avons fait jeudi matin avant l'entraînement. La manière dont les joueurs ont géré la situation a eu un effet purificateur. Nous avons eu une ambiance positive et pleine d'énergie aujourd'hui et hier."

"Nous avons mis les choses au clair, assure l'ancien entraîneur parisien alors que Sadio Mané est accusé d'avoir mis un coup de poing dans le visage à Leroy Sané après une discussion tendue. Je suis le premier avocat et le premier défenseur de Sadio, je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau. Il a toute ma confiance, même après l'erreur qu'il a commise. C'était too much et contraire à notre code de conduite. Il s'est excusé sérieusement et il était important pour moi qu'il reste avec nous à l'entraînement."

"On aimerait que tout reste dans le vestiaire"

Habituellement protecteur avec ses joueurs, Thomas Tuchel n'a pas souhaité enfoncer l'attaquant déjà puni et plaide le pardon: "Tout le monde fait des erreurs, même un modèle. Il s'est aussi excusé de manière exemplaire et la perfection n'existe pas. Dans la gestion de l'incident, tout le monde s'est comporté de manière exemplaire, même si parfois on aimerait que tout reste dans le vestiaire."

Concernant le peu de temps de jeu de Mané et son acclimatation compliquée en Allemagne, Tuchel a aussi quelques excuses: "La confiance, la légèreté et l'adaptation à un nouvel environnement sont encore nécessaires. C'est ce que je ressens. La facilité de ne pas avoir à réfléchir lui manque un peu. C'est pourquoi on a l'impression qu'il a parfois un peu de retard ici et là. C'est à nous de lui faire retrouver sa force d'antan."

Une amende de 500.000 euros ?

Selon le journal allemand Bild, Sadio Mane va écoper d'une amende de 500.000 euros pour son mauvais geste. Leroy Sané aurait même demandé au club de ne pas licencier Sadio Mané et de ne pas lui infliger une sanction sévère.

Interrogé sur l'utilisation de l'argent de l'amende, ce genre de sommes étant souvent reversées à des associations caritatives, Thomas Tuchel dit ne pas avoir "réfléchi à la destination de l'argent". "C'est plutôt un sujet pour le club et le joueur", ajoute-t-il.