Bundesliga: doublé de Coman, grand spectacle, le Bayern reprend la tête du championnat en s’imposant à Wolfsbourg

Le Bayern Munich s’est imposé sur la pelouse de Wolfsbourg, ce dimanche, lors de la 19e journée de Bundesliga (2-4). Porté par son secteur offensif, le club bavarois a rapidement fait la différence à la Volkswagen Arena, avant de souffrir en seconde période, après l’exclusion de Joshua Kimmich. En affichant quelques largesses défensives.

Julian Nagelsmann n’a pas vraiment apprécié. Le coach du Bayern Munich a vu son équipe l’emporter sur la pelouse de Wolfsbourg, ce dimanche, lors de la 19e journée de Bundesliga (2-4). Mais le contenu de la rencontre ne l’a pas pleinement satisfait. Le club bavarois a pourtant rapidement fait la différence à la Volkswagen Arena, grâce à une entame canon. Kingsley Coman en a profité pour s’offrir un doublé express dès les premières mintues. Avec de la réussite, sur un centre enroulé dans la surface qui a terminé au fond des filets (9e), puis avec du talent, sur une reprise de volée après un centre aérien de Joao Cancelo, très en vue pour sa première sous ses nouvelles couleurs (14e).

Tomas Müller a corsé l’addition de la tête en reprenant un coup-franc de Joshua Kimmich (19e). 3-0 en moins de vingt minutes. De quoi assommer les hommes de Niko Kovac, qui restaient pourtant sur des performances solides à domicile. Mais la rencontre a changé de physionomie au retour des vestiaires. La faute à l’exclusion de Kimmich, qui a reçu un deuxième avertissement à la 54e. En infériorité numérique, le Bayern a fait preuve de largesses en défense. A l’image de Matthijs De Ligt, en difficulté dans son placement.

Le rush solitaire de Musiala

Wolfsbourg en a profité pour pousser et revenir au score par l’intermédiaire de Jakub Kaminski, qui a trompé un Yann Sommer pas toujours impérial (44e). Mais les champions d’Allemagne ont finalement éteint les espoirs de leurs hôtes grâce à un rush somptueux de Jamal Musiala (73e), qui s’est joué de six défenseurs pour inscrire son 14e but de la saison (toutes compétitions confondues).

Malgré une fin de match intense, marquée par la réduction du score de Mattias Svanberg (80e) et un autre but de Wolfsbourg refusé pour une faute sur Leon Goretzka, le Bayern a tenu pour valider son premier succès de l’année 2023 en championnat. Un résultat qui lui permet de reprendre la tête du classement, avec un point d’avance sur l’Union Berlin et trois points sur Dortmund. De quoi reprendre un peu de confiance après quatre nuls consécutifs en Bundesliga. Sans se rassurer complétement, à neuf jours du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, le 14 février en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

