Mercato: pourquoi le Bayern a fermé la porte à Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à Bild ce dimanche, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a reconnu des contacts avec Cristiano Ronaldo après son départ de Manchester United. Mais le club allemand n’a jamais envisagé de recruter la star portugaise, pour plusieurs raisons.

Et dire que Messi aurait pu recroiser la route de Ronaldo en Ligue des champions… Le 14 février prochain, à l’occasion du 8e de finale aller entre le PSG et le Bayern Munich (en direct sur RMC Sport 1), le champion du monde argentin sera sur la pelouse du Parc des Princes. Ce ne sera pas le cas du Portugais qui aurait pourtant pu porter le maillot bavarois.

Avant de s’engager pour le club saoudien d’Al Nassr, CR7, 38 ans ce dimanche, est resté plusieurs semaines sans club, libre depuis que Manchester United a rompu son contrat le 22 novembre. Evidemment, les points de chute pour accueillir le quintuple Ballon d’or et ses exigences salariales XXL n’étaient pas nombreux.

"Il ne correspond pas à notre philosophie"

En Allemagne où Ronaldo n’a jamais joué, le Bayern Munich figurait parmi les rares clubs susceptibles de le recruter. Il y a même eu des contacts. "Nous avons discuté de Ronaldo, a confirmé Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, dimanche dans les colonnes de Bild. Mais j’ai clairement dit à Jorge Mendes (son ancien agent) que ce n’était pas faisable pour nous." Et le dirigeant bavarois de poursuivre : "Le package global ne convient pas au Bayern, ni sur le plan financier, ni sur le plan sportif. Il ne correspond pas à notre philosophie."

Hasan Salihamidzic a profité de ce dossier pour rappeler que le Bayern réfléchit plutôt deux fois qu’une avant de recruter un grand joueur : "Même si on a parfois la possibilité de faire venir un joueur de haut niveau, on doit impérativement savoir comment financer l'opération." Cette saison, le transfert le plus coûteux du Bayern s’élève à 67 millions d’euros avec la signature de l’ex-défenseur de la Juve Matthijs de Ligt.