France-Argentine: le Bayern Munich condamne les insultes racistes envers Coman après son tir au but manqué

Après la finale perdue de Coupe du monde face à l'Argentine ce dimanche, plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont Kingsley Coman, ont été ciblés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Ce lundi, le Bayern Munich a condamné les messages offensants à l'encontre de son joueur.

C'est un fléau lié au monde du football mais aussi du sport de façon plus générale. Deuxième tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but en finale de Coupe du monde dimanche face à l'Argentine, Kingsley Coman a été la cible ensuite d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après son loupé.

Sur Twitter, son club a tenu ce lundi à adresser un message de soutien à Coman: "Le Bayern Munich condamne fermement les commentaires racistes proférés à l'encontre de Kingsley Coman. La famille du Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport et notre société."

Un internaute condamné en septembre dernier pour une insulte raciste envers Mbappé

Troisième tireur lors de la séance de tirs au but, lui aussi malheureux, Aurélien Tchouaméni a également été victime de messages racistes, le contraignant à restreindre l'espace réservé aux commentaires sur sa dernière publication Instagram. Proche de devenir le héros, Randal Kolo Muani, qui a vu sa dernière frappe être arrêtée par Emiliano Martinez, a lui désactivé les commentaires.

De son côté, Eduardo Camavinga a été traité de "tête de b***" par Sergio Agüero, qui se défend de l'avoir insulté. Sur Twitter, de nombreux messages racistes ont aussi été postés, notamment à l'encontre de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé lors de cette finale.

Après son tir au but raté face à la Suisse lors de l'Euro 2021, l'attaquant du PSG avait songé à stopper sa carrière internationale face à la violence des messages et s'estimant peu soutenu par sa Fédération. En septembre dernier, un internaute de 19 ans avait été condamné par la justice à 1.000 euros de frais de procédure à trois associations, ainsi qu'à un euro de dommages et intérêts, pour une insulte raciste à l'égard de Mbappé.