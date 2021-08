Bundesliga: Haaland joue les héros avec Dortmund... pour son dernier match avant un transfert?

Erling Haaland a inscrit le but de la victoire pour Dortmund dans le temps additionnel ce vendredi face à Hoffenheim (3-2), en ouverture de la troisième journée de Bundesliga. Le tout sur fond de rumeurs envoyant l'attaquant tantôt à Manchester City tantôt au PSG.

La solution ne pouvait venir que de lui: Erling Haaland a offert la victoire à Dortmund ce vendredi contre Hoffenheim (3-2), en ouverture de la troisième journée de Bundesliga. Un but inscrit dans le temps additionnel, plein de rage et en deux temps. Profitant d'un ballon repoussé par le gardien adverse et d'un cafouillage dans la surface, l'attaquant norvégien rôdait près du poteau et s'est arraché pour venir placer une frappe rageuse du gauche.

Un scénario fou car le Borussia s'est fait très peur devant son public. Menant 1-0 après le but de Reina à la 49e minute, le BvB s'est fait rejoindre sur une réalisation de Baumgartner à la 61e. Bellingham a redonné l'avantage aux Jaune et Noir... mais Dabbur a égalisé à la 90e. Deux minutes plus tard, Erling Haaland enflammait le Signal Iduna Park.

Ovationné... avant un départ?

Etait-ce la dernière fois? Ces dernières heures, alors que le joueur disait cet été déterminé à rester à Dortmund - qui a vendu Jadon Sancho à Manchester United - le nom de l'ancien buteur de Salzbourg a été évoqué dans deux clubs, notamment par la presse italienne... proche de son agent Mino Raiola: Manchester City, qui n'a pas réussi à acheter Harry Kane, et le PSG, en quête d'un remplaçant à un Kylian Mbappé potentiellement partant. Haaland a en tout cas reçu l'ovation du satde. Peut-être la dernière.