Bundesliga: heureux "d'envoyer Wolfbsurg dans la crise", Modeste a la rancune tenace

Cologne a battu, mardi en Bundesliga (3-2), un Wolfsburg sur une série de quatre défaites consécutives. Une rencontre dans laquelle Anthony Modeste a inscrit un doublé. À l'issue de la rencontre, le Français s'est montré heureux "d'envoyer Wolfsburg dans la crise". Notamment à cause de la présence de l'ancien patron de Cologne Jorg Schmadtke dans le camp adverse.

"C'est bien d'envoyer Wolfsburg dans la crise!": Anthony Modeste, auteur d'un doublé mardi soir avec Cologne à Wolfsburg (3-2), a jubilé après le match d'avoir mis à terre "l'équipe de (Jörg) Schmadtke", qu'il tient pour responsable de son transfert catastrophique vers la Chine en 2017.



"Aujourd'hui je suis content, a-t-il dit en allemand au micro de la chaîne publique ARD, parce que j'ai joué à Wolfsburg et que nous avons gagné contre l'équipe de Schmadtke (directeur sportif de Wolfsburg, ndlr). On se retrouve toujours dans la vie. C'est bien de gagner ici et d'envoyer Wolfsburg dans la crise!".



Les "Loups", qui viennent d'être éliminés de la Ligue des champions, sont en effet dans une situation très délicate: ils n'ont gagné aucun de leurs sept derniers matchs (un nul, six défaites toutes compétitions confondues), alors que l'entraîneur Mark van Bommel a été limogé fin octobre et remplacé par Florian Kohfeldt.

Le transfert en Chine comme élément déclencheur

Le contentieux entre Modeste et Schmadtke remonte à 2017, lorsque ce dernier était le patron du FC Cologne, où évoluait le Français. Après une saison brillante (25 buts), Modeste s'était retrouvé au coeur d'un imbroglio autour de son transfert vers le club chinois du Tianjin Tianhai FC.



Finalement transféré, le joueur avait quitté la Chine brutalement en 2018, en réclamant plusieurs millions d'euros d'arriérés de salaire au club. Tianjin Tianhai a depuis déposé le bilan. L'attaquant de 33 ans, revenu à Cologne, considère que M. Schmadtke - aujourd'hui directeur sportif à Wolfsburg - est à l'origine de ses déboires.